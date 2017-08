C’est encore un nouvel épisode qui s’ouvre dans ce feuilleton interminable qu’est le transfert de Neymar au PSG. Le Brésilien est de retour en Espagne où il est convoqué ce mercredi à l’entrainement avec le Barça. Pendant ce temps, son agent historique est en route pour Paris et le transfert de 222 M€, soit le montant de la clause, semble plus que jamais en bonne voie. Tout de même, un caillou vient se glisser dans la chaussure du PSG. Il s’agit de la Ligue espagnole.

Elle avait déjà annoncé, il y a quelques jours, qu’elle porterait plainte auprès de l’UEFA. « La Liga va déposer cette plainte car c’est une question liée à la compétition de la Liga, cela concerne aujourd’hui le Barça mais demain cela pourrait être le Real Madrid, ou l’Atlético Madrid. (...) Cela veut donc dire que le Qatar (QSI en réalité, le propriétaire du club, ndlr) injecte des fonds, en violant les règles de fair-play financier de l’UEFA et les règles en terme de concurrence de l’Union Européenne et ça, on va le dénoncer » envoyait Javier Tebas.

Et ce soir, Sport nous apprend que la Ligue espagnole veut ralentir au maximum le transfert. Le quotidien catalan croit savoir que la Liga refuserait d’encaisser le paiement de la clause. Si l’organisation n’a surement pas les droits pour un tel agissement, elle veut surtout avoir en main les preuves suffisantes que le PSG a les bonnes garanties financières et que les règles du fair-play financier ne sont pas enfreintes. Elle cherche aussi à gagner du temps pour semer le doute. Encore une fois, le PSG devra surmonter cet obstacle. Pour réaliser le transfert du siècle, il faut de toute manière soulever des montagnes.