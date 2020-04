Même quand il est dans sa luxueuse demeure brésilienne à s’entretenir physiquement en attendant la reprise de la Ligue 1, Neymar prend cher, surtout dans son pays. Mais pas seulement. Hier, c’est l’ancien sélectionneur de l’équipe d’Espagne, Vicente Del Bosque, qui s’y est collé. En Espagne, le numéro 10 du Paris Saint-Germain fait également parler, mais pas pour les mêmes raisons. Sans surprise, c’est l’avenir de l’international auriverde (101 capes, 61 buts) qui alimente les débats.

Pour la presse catalane, il est certain que le FC Barcelone fera tout pour rapatrier au Camp Nou l’ancien Blaugrana dont le contrat expire en juin 2022. « Soit on te recrute cette année, soit l’année prochaine, c’est certain », pouvait-on lire récemment dans les colonnes de Mundo Deportivo, au sujet d’une promesse qu’aurait faite le Barça au Parisien. Et ce n’est pas l’article publié hier par L’Equipe qui est venu changer la donne.

Des facilités de paiement accordées ?

Pour la presse catalane, l’information dévoilée hier par le quotidien sportif français n’est aucunement remise en cause. Sauf que pour les médias locaux, le joueur qui sera impossible à faire bouger de Paris c’est Kylian Mbappé, et pas Neymar. Un constat qui se base toujours en grande partie sur ce qu’il s’est passé durant l’été 2019, quand Leonardo avait fait savoir que le PSG était disposé à lâcher Neymar en échange d’un bon prix.

Depuis, plusieurs versions circulent et aujourd’hui Sport lâche une petite bombe qui ne manquera pas de faire réagir les supporters du PSG. À l’heure où la presse madrilène évoque un report de l’offensive du Real Madrid pour Kylian Mbappé, le journal pro Barça assure que les décideurs franciliens seraient disposés à vendre Neymar aux Culés, tout en acceptant un paiement différé et étalé dans le temps ! De quoi étonner, quand on sait que ce n’est pas vraiment l’amour fou entre les deux clubs. Mais pour Sport, l’essentiel est là : le PSG a clairement fait passer le message qu’il est prêt à négocier pour Neymar.