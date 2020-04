Ce n’est pas nouveau, Neymar (28 ans) ne fait pas l’unanimité, que ce soit dans le cœur des supporters du Paris Saint-Germain ou aux yeux des observateurs du monde du football. Si son talent sur le rectangle vers est indéniable, son comportement, sur et en dehors du terrain, est souvent pointé du doigt par diverses personnalités, à l’image de Zico ce dimanche. Après la légende brésilienne, Vincente Del Bosque s’est à son tour payé le numéro 10 du PSG.

« C’est un garçon difficile. Pour moi, ce n’est pas un bon exemple. Et je précise que pour moi, il est excellent en tant que joueur. Si vous me demandez mon top 5 mondial, il est assurément sur ma liste. Mais sur le terrain, il essaie de tricher, il fait beaucoup semblant. Et puis il y a aussi la façon dont il a quitté Barcelone (en 2017 pour rejoindre Paris, NDLR)... », a expliqué l’ancien sélectionneur de la Roja championne du monde en 2010 au cours d’un entretien accordé à Mundo Deportivo.