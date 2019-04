Chaque heure qui passe rapproche Eden Hazard du Real Madrid. On le sait, l’ailier gauche de Chelsea ne souhaite pas rempiler avec les Blues qui lui ont déjà proposé plusieurs prolongations de contrat. Mais les dirigeants du club londonien ont rendu les armes face au refus catégorique de leur international belge. Sous contrat jusqu’en juin 2020, le Diable Rouge s’apprête à découvrir un nouveau championnat la saison prochaine. Et Marca demeure catégorique ce jeudi soir, l’ancien Lillois va devenir la troisième recrue estivale du Real Madrid après Rodrygo et Eder Militao !

Le média espagnol révèle que l’accord entre les trois parties sera officialisé dans les prochains jours. Le transfert va être finalisé pour une somme avoisinant les 100 millions d’euros. Auteur de seize réalisations en Premier League cette saison, Hazard a tout entrepris pour rendre possible un départ au Real. Après avoir refusé trois prolongations de contrat des Blues, l’intéressé va donc réaliser son rêve : évoluer sous les ordres de Zinedine Zidane. Si l’idylle entre les deux hommes paraissait évidente, Chelsea aurait facilité les négociations dans le but d’accéder à la requête de leur feu follet.

Il faut dire que la relation entre les deux clubs reste excellente depuis le prêt de Mateo Kovacic au sein du club londonien. Si le futur salaire proposé à Eden Hazard n’a pas filtré, on sait d’ores et déjà que l’international belge n’évoluera pas sur les mêmes bases que Sergio Ramos. En effet, la direction madrilène juge le capitaine des Merengues comme intouchable au niveau salarial. Zinedine Zidane tiendrait avec le Diable Rouge un nouveau Galactique. Qu’on se le dise, le Real Madrid constituera bien une des attractions du prochain mercato estival...