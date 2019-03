Depuis hier soir, le Real Madrid et ses supporters ont retrouvé le sourire après la semaine noire durant laquelle la Casa Blanca a tout perdu. Revenu remettre les Merengues d’équerre, Zinedine Zidane a redonné espoir à tout un peuple. Cependant, ce come-back inattendu et inespéré n’a pas fait que des heureux au sein de l’effectif madrilène. Une fois l’émotion du retour de ZZ pasée, tout le monde se demande en effet à quoi ressemblera le Real Madrid version 2019/2020.

Et si des cas tels que Gareth Bale, Isco ou Marcelo font parler, il ne faut pas oublier non plus ceux dont personne ne parle énormément, mais qui font bel et bien partie du club espagnol : les joueurs prêtés. Actuellement, ils sont dix à avoir été envoyés aux quatre coins de l’Europe : Théo Hernandez, Achraf Hakimi (prêté 2 ans), Raul De Tomas (prêté 2 ans), Mateo Kovacic, Martin Odegaard, Borja Mayoral, Lucas Silva, Andriy Lunin et Oscar Rodriguez. Tout ça sans oublier un certain James Rodriguez, dont le prêt de deux ans au Bayern Munich prend fin l’été prochain. Les Bavarois disposent d’une option d’achat de 42 M€, mais ne cessent de maintenir le suspens concernant leur volonté de conserver ou non le Colombien. Et ce dernier attend désespérément un signe puisqu’il fait partie de ces joueurs qui ne se sont pas forcément bien entendu avec Zidane. Si le Bayern ne le retient pas, il y aurait donc fort à parier pour que James doive se trouver un nouveau club.

Hakimi et De Tomas ont la cote auprès de Zidane

Autre Merengue prêté deux ans, le jeune latéral Achraf Hakimi (20 ans) va également susciter un débat. Envoyé au Borussia Dortmund jusqu’en juin 2020, le Marocain, qui avait été lancé par ZZ, réalise une première année encourageante en Bundesliga (2 buts, 4 passes décisives en 19 matches). Selon AS, le nouvel homme fort de la Casa Blanca souhaiterait le faire revenir dès cet été. Un désir qui obligerait donc les Madrilènes à négocier avec le BVB une indemnité, le Real n’ayant pas prévu de clause de rachat pour cet été. Une autre solution existe cependant : le retour de prêt de Théo Hernandez. Ce dernier n’a été envoyé à a Real Sociedad que pour un an et ne coûterait rien. Seul bémol : son expérience avec Zidane et son niveau de jeu moyen avec les Txuri-urdin ne plaident pas en sa faveur.

Prêté au Rayo Vallecano depuis la saison dernière, Raul De Tomas (24 ans) aurait quant à lui bien les faveurs de Zizou. Car si la formation de la banlieue de Madrid peine en Liga (19e), De Tomas confirme sa montée en puissance depuis qu’il a quitté le Castilla. Auteur de 24 buts en deuxième division en 2017/2018 et 11 cette année en Liga avec le Rayo, l’Espagnol a déjà fait savoir qu’il retournerait chez les Merengues à la fin de son prêt. « Je reviendrai au Real en juillet. Avec Zidane on échangeait toute les semaines. Zidane a toujours été mon idole et ça m’a mis énormément de pression. c’est pour ça que ça n’a pas trop marché avec le Castilla », déclarait-il à AS récemment. Un retour au bercail où l’attendrait un rôle de buteur remplaçant. Mariano Diaz n’ayant pas les faveurs de ZZ, De Tomas peut largement espérer prendre sa place.

L’impasse de Kovacic, Lucas Silva appartient toujours au Real Madrid

Martin Ødegaard (20 ans) va lui aussi être un sujet évoqué. Recruté par la Casa Blanca alors qu’il n’avait que 16 ans, le Norvégien considéré comme la future star scandinave en devenir gambade sur les terrains d’Eredivisie depuis janvier 2017, d’abord à Heerenveen puis au Vitesse Arnheim. Cette seconde étape lui a d’ailleurs permis de s’illustrer aux Pays-Bas. Suffisant pour autant pour avoir une chance au Real ? L’Ajax Amsterdam aimerait profiter de la bonne saison du Norvégien pour l’attirer dans ses filets en échange d’une vingtaine de millions d’euros. Quant à Mateo Kovacic (24 ans), le Croate sait qu’il a peu de chances auprès de Zidane. Dernièrement, le vice-champion du monde avait d’ailleurs confié qu’il se voyait bien rester à Chelsea. « Je dois respecter mon ancien club, le Real Madrid. Je peux m’imaginer rester ici, mais j’ai un contrat à respecter et c’est ce que je vais faire ». Seul problème, le club londonien a depuis été interdit de recrutement pour les deux prochains mercatos.

Viennent enfin les cas de Borja Mayoral, Oscar Rodriguez, Lucas Silva, et Andriy Lunin. Les deux premiers sont prêtés respectivement à Levante et Leganés. Zidane les connaît depuis le Castilla, mais un garçon comme Mayoral doit composer avec la concurrence de De Tomas, tandis que Rodriguez, qui avait été pris par Zidane lors de ses présaisons, est peut-être encore un peu juste pour prétendre à une place au sein de l’équipe première. De son côté, le renfort mystérieux Lunin joue très peu à Leganés (3 matches, dont seulement 2 comme titulaire). Il pourrait postuler pour la place de troisième gardien derrière Courtois et Navas. Seul souci pour lui, AS indique qu’un certain Lucas Zidane serait bien placé... Enfin, et les supporters de l’OM l’ont peut-être oublié, mais le Brésilien Lucas Silva est toujours lié à la Casa Blanca ! Jusqu’en 2020 précisément. Prêté à l’OM puis à Cruzeiro depuis 2017, le joueur avait déjà fait part la saison dernière de sa volonté de ne plus rejouer à Madrid. Une solution devra être trouvée pour mettre un terme à cette situation.