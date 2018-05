Hier, lors de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et Troyes (3-0), Canal + annonçait que Liverpool était en pole position pour accueillir Nabil Fekir qui disposait d’un accord moral avec l’OL pour quitter le club en fin de saison. RMC allait encore plus loin évoquant un accord avec le joueur pour la modique somme de 70 millions d’euros bonus compris. Dès lors, le principal intéressé, mais aussi son président, Jean-Michel Aulas, se sont exprimés à l’issue de la victoire contre le club aubois.

« Nous n’avons aucun contact avec Liverpool aujourd’hui. Nabil Fekir est ici. On espère le garder l’année prochaine pour jouer la Ligue des Champions », expliquait le truculent dirigeant. « Il n’y a rien pour l’instant. Je suis encore à Lyon. Il reste deux matches. On les prépare de la meilleure des manières possibles. En fin de saison, on verra bien, mais pour l’instant il n’y a rien », avançait pour sa part Nabil Fekir, des sons de cloches qui vont de pair avec ceux de Klopp, le manager des Reds.

Chelsea a de l’avance

« Pendant le match nous avons trouvé un accord ?! Je serai très surpris pour être honnête. No comment », indiquait l’Allemand. Toutefois, dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe gonfle fortement le nombre de prétendants pour l’international français. Outre Liverpool, l’Atlético Madrid, futur adversaire de l’OM en finale de la Ligue Europa à Lyon le 16 mai, regarde son profil et le championnat espagnol aurait ses faveurs.

Mais c’est outre-Manche que les clubs le veulent le plus ! Arsenal n’a semble-t-il pas lâché le morceau selon le quotidien tout comme Manchester United qui avait pris des renseignements lors du début de l’exercice. Enfin, les Blues de Chelsea, qui avaient envoyé des scouts pour le superviser contre Nantes (2-0), seraient aussi fans et auraient un temps d’avance sur leurs concurrents pour le recrutement de Nabil Fekir. Quoi qu’il en soit, Jean-Michel Aulas n’aura aucun mal à trouver un prétendant pour sa pépite.