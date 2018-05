Dans une lutte à distance avec l’AS Monaco (3e, 71 points) et l’Olympique de Marseille (4e, 70 points), l’Olympique Lyonnais (2e, 72 points) avait l’occasion de mettre la pression sur ses adversaires directs. Pour cela, les joueurs de Bruno Genesio devaient prendre le meilleur sur une équipe de Troyes qui jouait sa survie dans l’élite. Pour se faire, l’entraîneur lyonnais reconduisait le 4-4-2 losange utilisé contre Nantes le week-end dernier. Seul changement, la titularisation de Mathieu Gorgelin en lieu et place d’Anthony Lopes, suspendu jusqu’à la fin de la saison. Les Gones s’articulaient autour du trio Tousart-Ndombélé-Aouar avec Nabil Fekir en meneur de jeu. Le duo d’attaque étant composé de Bertrand Traoré et Memphis Depay. Côté Troyen, Jean-Louis Garcia s’organisait en 4-1-4-1 avec François Bellugou en sentinelle. Adama Niane était préféré à Hyun-jun Suk à la pointe de la formation champenoise. Au sein de son Groupama Stadium, Lyon se heurtait en début de match à une vaillante équipe troyenne. Malgré une possession lyonnaise, les coéquipiers de Bryan Pelé jouaient crânement sa chance avec une forte activité sur les ailes.

Face à la vivacité de Samuel Grandsir, Lucas Tousart était logiquement sanctionné d’un carton jaune (4e). Mieux rentré dans la rencontre, Troyes s’offrait la première occasion suite à un centre de Jérémy Cordoval. La défense des Gones dégageait comme elle pouvait, Bryan Pelé remisait, mais Jérémy Morel s’imposait devant Adama Niane (7e). Suite à cette frayeur, Memphis Depay essayait de répondre sur coup franc, mais son ballon échouait dans le mur (13e). De mieux en mieux au fil des minutes, l’OL pouvait compter sur la forte activité de Memphis Depay. Portés vers l’avant les rhodaniens manquaient de justesse dans la dernière passe. Face aux fortes chaleurs, l’arbitre de la rencontre décidait d’interrompre le jeu pour permettre aux deux équipes de se désaltérer. Une pause fraîcheur utile pour les coéquipiers de Nabil Fekir. Sur corner, le capitaine lyonnais trouvait Houssem Aouar au second poteau. Le milieu de terrain déclenchait une frappe qui était malicieusement déviée par Bertrand Traoré au fond des filets troyens (1-0, 28e). Suite à son but, le Burkinabé était en confiance et manquait de peu le doublé. Sa frappe enroulée du gauche fuyait le cadre d’Erwin Zelazny (31e).

Bertrand Traoré voit double

Dominé, l’ESTAC tentait de réagir. Sur corner, Christophe Hérelle sautait plus haut que tout le monde et sa tête rebondissait sur Mathieu Gorgelin avant de filer en corner (33e). Malgré cette tentative des visiteurs, Lyon avait complètement pris en main la rencontre. Après avoir récupéré un ballon côté gauche, Ferland Mendy déboulait dans son couloir et centrait pour Bertrand Traoré qui s’offrait un doublé de la tête (2-0, 35e). Les jambes coupées, Troyes manquait de tranchant dans ses offensives à l’image d’une tête de Karim Azamoum qui échouait à gauche du but de Mathieu Gorgelin (41e). En fin de première période, Lyon poussait pour inscrire un troisième but. Sur un dégagement, Memphis Depay parvenait à prendre le ballon devant Erwin Zelazny. En déséquilibre l’ancien mancunien ne réussissait pas à trouver le but déserté par le portier troyen (43e). Malgré de nouvelles tentatives lyonnaises, les 22 acteurs rentraient aux vestiaires sur ce score de 2-0 en faveur des Gones. Pour réagir, Jean-Louis Garcia décidé de faire rentrer Benjamin Nivet en lieu et place de François Bellugou et Troyes passait en 4-2-3-1 puisque Rémi Walter et Karim Azamoum reculaient légèrement. Un choix qui ne se montrait pas immédiatement efficace.

Revenu lors de second acte sur les mêmes bases qu’en fin de première période, Lyon se montrait offensif à l’image d’une belle frappe de Tanguy Ndombélé (48e). Toutefois, Troyes sortait tout doucement le bout de son nez avec des frappes d’Adama Niane (51e) et de Samuel Grandsir (55e). Régulièrement dans la surface adverse, l’ESTAC ne trouvait pas la faille tandis que Lyon maîtrisait ses temps faibles. Lancé dans la profondeur, Adama Niane mettait Mathieu Gorgelin à contribution, mais le gardien lyonnais assurait le coup (66e). Sérieux malgré des faiblesses dans les airs, ce dernier était de nouveau vigilant face à Charles Traoré (70e). Reculant trop, Lyon réagissait par l’intermédiaire de Memphis Depay (73e), mais Troyes finissait bien. Sur un coup franc joliment botté par Karim Azamoum, Mathieu Gorgelin effectuait un arrêt de grande classe (76e). Bruno Genesio tentait de bouleverser la physionomie du match, Fekir et Depay laissaient place à Maxwell Cornet et Mariano Diaz (77e). Un coaching qui s’avérait payant puisque Ferland Mendy lancé parfaitement Maxwell Cornet suite à un astucieux ballon piqué. L’ancien Messin se chargeait de tromper Erwin Zelazny (3-0, 88e). Très appliqué, l’Olympique Lyonnais s’impose face à Troyes et compte provisoirement quatre points d’avance sur l’AS Monaco (qui fait actuellement match nul contre Caen) et cinq sur l’Olympique de Marseille.

