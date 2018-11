Rare dans les médias, Laurent Blanc s’est longuement confié dans les colonnes de France Football paru ce mardi. Le champion du Monde 1998 a balayé l’actualité du football, des difficultés européennes du Paris SG au Ballon d’Or en passant évidemment par sa situation. Sur ce dernier point, le Président, libre de tout contrat depuis son départ du Paris SG à l’été 2016, s’est montré très clair : il a envie de rebondir.

« J’attends un bon projet, avec un club qui a de l’ambition, des bons joueurs et dans un Championnat qui me plaît. Mais j’ai toujours des exigences par rapport au club. À travers mes aspirations, je suis aussi très exigeant avec moi-même », a-t-il lâché, se demandant par exemple s’il n’avait pas attendu trop longtemps avant de replonger alors que plusieurs opportunités, « exotiques » ou pas, se sont présentées à lui.

« La L1 est mon championnat »

Le Cévenol a profité de cet entretien fleuve pour balayer quelques idées reçues. Il a répété son amour pour le métier de coach, en finissant avec certaines rumeurs circulant dans le milieu. Il a aussi affirmé qu’il n’était absolument pas fermé à un retour en Ligue 1, et ce, malgré ses exigences de résultats et ses propos élogieux envers la Serie A, qui reste, selon lui, « le championnat le plus intéressant ».

« Ce serait prétentieux de ma part. La L1 est mon Championnat. Elle a perdu beaucoup de son suspense car on connaît le nom du champion à l’avance. L’autre objectif, désormais, est la deuxième place. Il y a quelques clubs qui font du bon boulot, avec des moyens moins importants que le PSG, mais qui peuvent espérer s’en rapprocher. Il y a encore de beaux projets en France », a-t-il conclu. Avis aux amateurs.