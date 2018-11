Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid et de la Coupe du Monde avec la France, Raphaël Varane est l’un des favoris au Ballon d’Or 2018, aux côtés de deux autres Bleus, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, et du Croate Luka Modric. Ancien sélectionneur tricolore, Laurent Blanc, souvent comparé au défenseur madrilène, a confié à France Football que l’ancien Lensois était son choix numéro un pour le fameux trophée, dont le résultat sera connu le 3 décembre prochain.

« Je suis juré, je vote Varane. Il a gagné la C1 et la Coupe du monde », a-t-il déclaré, sans hésitation. « Il est plus fort que moi ! Et beaucoup plus en avance ! Il a la chance, mais surtout le talent d’évoluer dans un des plus grands clubs du monde depuis huit saisons alors qu’il n’a que vingt-cinq ans. Il a gagné quatre Ligues des Champions avec le Real, il compte déjà plus de cinquante sélections. C’est quasiment du jamais vu pour un Français, en plus défenseur. (...) C’est un honneur pour moi d’être comparé à Varane. » Des propos qui devraient lui faire plaisir.