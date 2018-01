Une chanson à sa gloire, sur l’air des Démons de Minuit, reprise par tout le Parc des Princes, des coéquipiers qui l’ont abreuvé en bons ballons, Edinson Cavani avait tout pour battre le record de buts co-détenu avec Zlatan Ibrahimovic (156) ce mercredi soir face à Guingamp. Malheureusement pour l’Uruguayen, cela aura surtout été la soirée des ratés face au but. De la maladresse, des mauvais choix, et un gardien guingampais particulièrement bondissant l’ont de nouveau empêché de grimper seul sur le trône.

Dès lors, en l’absence de Neymar et Mbappé, la disette offensive du buteur de 30 ans était forcément le sujet le plus commenté après la rencontre remportée 4-2 par le PSG. « C’est normal, ça va être un moment très beau pour lui, les supporters et le club dont tout le monde attend ce moment mais il va y arriver tranquillement, il ne faut pas être pressé. Cavani, c’est vraiment un joueur de qualité qui saura marquer quand ça va arriver », a d’abord glissé Marquinhos au micro d’Eurosport, rejoint par Meunier, qui a mis en avant le côté collectif de son coéquipier. « Il a manqué de réussite ce soir, ça arrive mais je pense que si ça avait été une phobie, il aurait été encore moins altruiste. On le voit à un moment, il est en un contre un face au gardien, il met la balle à Angel alors qu’il aurait pu tuer le gardien. Il la joue collectif et altruiste, c’est très bien. Moi je félicite son geste, il pense collectif et c’est le principal pour moi »

Trapp ne sent pas Cavani tendu

Puis c’est Kevin Trapp, le gardien allemand, qui a évoqué le cas Cavani. « S’il peut battre le record, c’est quelque chose d’exceptionnel de marquer autant de buts, ce n’est pas normal. Bien sûr nous on le soutient, on souhaite tous le meilleur pour Edi, qu’il marque et batte ce record. Il attend depuis deux trois matches mais on est sur qu’il va le battre. » En 2018, il a été titularisé à 3 reprises, pour 1 but marqué, lors de l’orgie offensive face à Dijon (8-0). En ne lui offrant pas le penalty, Neymar a étiré l’attente pour Cavani.

Est-il obnubilé par ce record ? Non, selon Trapp. « Je connais Edi depuis deux ans et demi maintenant. Il es toujours concentré sur le match. Je ne crois pas que ça soit toujours dans sa tête. On n’a pas parlé de ça. Il va le battre. Quand, on ne sait pas mais on espère bientôt. (...)Mais il n’était pas tendu. Moi je ne l’ai pas senti tendu en tout cas. » Il pourra retenter sa chance dès samedi, à domicile encore, face à Montpellier pour le compte de la 23e journée de Ligue 1.