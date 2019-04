La goal-line technology ou encore la VAR (Video Assistant Referees). Depuis quelques années, le monde du football ne cesse d’évoluer en utilisant de nouvelles technologies. Mais quand est-il de l’avenir ? Sur ce sujet, une personne semble en tout cas avoir une vision bien précise : Jacques-Henri Eyraud. En novembre dernier, le président de l’Olumpique de Marseille avait déjà avancé quelques innovations lors d’une conférence tenue à Paris. Ce dernier avait notamment suggéré pour l’avenir des ménisques en titane ou encore des ligaments synthétiques pour les joueurs.

Présent ce jeudi lors du premier sommet des start-up d’Aix-Marseille, l’homme d’affaires âgé de 51 ans a développé ses idées : « j’ai plein de concurrents. Ceux qui arrivent immédiatement à votre esprit, ce sont le Football Club de Lyon (OL, ndlr), Rennes, le PSG, Monaco... mais il n’y a pas qu’eux. Netflix est un de mes concurrents, Fifa est un de mes concurrents, Overwatch est un de mes concurrents, l’e-Sport est un de mes concurrents, (...) Fortnite est un de mes concurrents. (...) Mon problème, c’est que par rapport à ces nouveaux médias, ces nouvelles formes de divertissement, le football reste extraordinairement conservateur. »

Deux buts comptabilisés pour une frappe en dehors de la surface ?

JHE a en effet évoqué quelques changements dans les règles actuelles, comme il y a plusieurs mois. Et celles-ci pourraient surprendre. « Le jeu Fifa a décidé qu’un but marqué via un tir en dehors de la surface de réparation valait deux points (deux buts, ndlr). Pourquoi c’est Fifa, Electronic Arts, qui imagine ça ? Il y a même un mode dans le jeu qui est un mode sans règles, c’est un peu le chaos. Mais ce qui m’intéresse, c’est pourquoi cette innovation ? Pourquoi pas demain sur de vrais terrains, un tir des trente mètres qui fait but, ça ne rapporterait pas deux points plutôt qu’un ? C’est un exemple, il y en a plein d’autres. C’est un sport extrêmement conservateur et pourtant, c’est un sport qui va devoir s’adapter à cette nouvelle donne parce que les jeunes générations, sauf à Marseille, n’ont pas très envie de se déplacer pour aller voir un match dans un stade », a déclaré Eyraud.

« C’est un problème. Il va donc falloir les engager différemment, y compris au prix de changements de règles ou de modernisation du jeu », a poursuivi le président du club olympien, avant de parler du basket américain pour s’exprimer sur le temps des matches : « la NBA vient d’annoncer que la durée d’un match est peut-être trop longue. Vous imaginez si des gens du football annoncent un jour que 90 minutes, c’est trop long ? Qu’il faut passer à 80 ou 70 ? Alors là, c’est l’émeute ! Et pourquoi ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de se poser la question ? » Jacques-Henri Eyraud a aussi soulevé l’idée de petites puces dans les maillots des joueurs pour les performances. Des propositions assez surprenantes donc qui devraient faire réagir les amateurs du ballon rond.