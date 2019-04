Le Roi Pelé est à Paris. Dans le cadre d’une opération organisée par l’horloger Hublot, la légende brésilienne rencontre l’un de ses petits chouchous, Kylian Mbappé. Mais le triple champion du Monde (1958, 1962 et 1970) n’a pas pu éviter les interviews au sujet du phénomène du Paris SG et les traditionnelles questions sur leurs ressemblances auxquelles il avait déjà répondu depuis le Brésil dernièrement.

Au micro de RMC Sport et du Parisien, notamment, il a surtout glissé quelques conseils à destination de l’attaquant parisien afin qu’il poursuive sa progression. « Si je peux lui donner un conseil, c’est de prendre soin de son corps et de lui. La technique, il l’a déjà. Le physique est l’aspect le plus important pour un athlète de nos jours », a-t-il lancé avant d’insister.

« Il n’a pas besoin de partir du PSG »

« Il doit espérer ne pas se blesser pour être à 100% car le football aujourd’hui est plus physique que technique ». Séduit par son don, l’Auriverde est convaincu que le champion du Monde 2018 peut remporter le Ballon d’Or. Mieux, il est persuadé que, pour ce faire, il n’est pas forcément obligé de quitter son club de cœur, le PSG, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2022.

« Non, il n’a pas besoin de partir du PSG. Il doit continuer à jouer de la même manière parce qu’il va devenir le meilleur du monde. Ça, c’est important. Si on doit faire une comparaison avec Pelé, Pelé n’est jamais sorti de Santos pour être le meilleur joueur du monde », a-t-il conclu. Mbappé suivra-t-il ce conseil mercato ? Tout le public du Parc des Princes croise les doigts.