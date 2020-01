Après le triste match nul (0-0) entre l’OM et le SCO d’Angers, la 21e journée de Ligue 1 se poursuivait ce samedi avec le multiplex de 20h. Parmi les 5 matches du soir, l’AS Monaco (10e, 29 points) recevait le RC Strasbourg (12e, 27 points) au stade Louis II. Pour sa deuxième à domicile en championnat, Robert Moreno n’a toujours pas connu la victoire. Son équipe s’est inclinée lourdement (3-1). Les buts strasbourgeois étaient signés Ludovic Ajorque (40e), Adrien Thomasson (66e) et Stefan Mitrovic (74e). La réaction tardive monégasque, par l’intermédiaire de Stefan Jovetic (86e) ne changeait rien.

Le RCS frappait alors un grand coup et grimpait de 5 places au classement. Autre match de la soirée, AS Saint-Étienne (15e, 25 points) - Nîmes Olympique (19e, 15 points). Les Verts devaient se reprendre après 4 défaites de suite en championnat. Et ça commençait de la meilleure des manières, ils ouvraient le score grâce à Wahbi Khazri (3e) L’international tunisien récidivait à la 34e minute sur pénalty et permettait à son équipe d’augmenter son avance au score. Les Nîmois revenaient au score par Zinedine Ferhat (45e) mais le score ne bougeait plus.

Mollet et Delort guident Montpellier, Metz surprend Reims

6e du championnat, Montpellier (6e, 30 points) devait faire le boulot à domicile contre Dijon (16e, 21 points). Rien à signaler en première période, les Héraultais ont attendu le second acte pour faire la différence. A la 55e minute, Mounir Chouiar était expulsé suite à un deuxième carton jaune, et sur le coup-franc qui suivait, Florent Mollet débloquait la situation d’une frappe pure aux 30 mètres. Sept minutes plus tard, le serial buteur montpelliérain enfonçait le clou de la tête sur corner. Même réduits à 10, les Dijonnais n’abdiquaient pas et revenaient dans la partie grâce à un but de Mama Baldé (76e). Le score ne bougeait plus.

Le Stade de Reims (9e, 29 points) voulait montrer une belle réaction à son public contre Metz (17e, 20 points), trois jours après son élimination (3-0) en demi-finales de la Coupe de la Ligue contre le PSG. Les locaux étaient pourtant douchés très tôt dans la rencontre sur une réalisation de Habib Diallo (3e). 1-0 pour Metz, c’est le score final et les Rémois rataient là une belle occasion de monter au classement. Le dernier match de la soirée a vu le Stade Brestois s’imposer 2-1 chez lui contre Amiens grâce à des buts de Mendy (51e) et Cardona (83e).

Résultats des matches de 20h :

Saint-Étienne 2-1 Nîmes : Khazri (3e, 34e sp) ; Ferhat (45e)

Monaco 1-3 Strasbourg : Jovetic (86e) ; Ajorque (40e), Thomasson (66e), Mitrovic (74e)

Montpellier 2-1 Dijon : Mollet (56e), Delort (63e) ; Baldé (76e)

Reims 0-1 Metz : Diallo (3e)

Brest 2-1 Amiens : Mendy (51e), Cardona (83e) ; Guirassy (58e sp)