L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France ce mercredi en battant Strasbourg sur le score de trois buts à un. Si les résultats sont là et que les Phocéens d’André Villas-Boas n’ont pas perdu depuis un certain temps, cela n’aura échappé à personne, les Marseillais n’ont absolument pas bougé sur le marché hivernal. Que ce soit dans le sens des arrivées ou dans le sens des départs, les fans olympiens ont donc passé un marché ultra-serein.

Mais cette inaction a quelques raisons. La première est évidemment financière. Depuis un certain moment maintenant, on sait que les finances de l’équipe de Jacques-Henri Eyraud sont exsangues et qu’il faut surveiller la masse salariale. Par conséquent, pas d’arrivées sans départ et un effectif que d’aucuns jugent limite pour finir la saison et accrocher le podium malgré une avance en championnat relativement conséquente (neuf points sur le quatrième, Montpellier, et dix sur l’OL, cinquième).

AVB ne voulait pas vraiment non plus d’arrivées

Si cette raison est évidente et connue de tous, les réunions préparatoires, mais aussi celles, très attendues, entre Eyraud et Villas-Boas, suite au coup de gueule du Portugais, ont permis d’éclaircir des choses. Au départ, ce qui a fait sortir de ses gonds l’entraîneur de l’OM, c’est l’arrivée dans l’organigramme du club de Paul Aldridge, venu pour la fan expérience, mais aussi faciliter la vente d’éléments bankables en Angleterre à des beaux prix, véritable faiblesse des dirigeants marseillais.

Mais la seconde raison, peut-être la plus importante d’ailleurs, de l’inaction marseillaise est la volonté farouche d’AVB de ne pas bousculer un effectif en place. Quand on dit cela, on entend souvent dans le sens des départs, mais ce sont aussi les arrivées qui pouvaient poser problème. En effet, l’arrivée d’un joueur, pour concurrencer certains éléments, aurait pu finalement affaiblir les troupes et, surtout, laisser son groupe totalement concentré sur son objectif fixé et annoncé d’accrocher la prochaine Ligue des Champions.

Les dirigeants ont déjà commencé à travailler sur l’été prochain

On a pu remarquer, contre Strasbourg ce mercredi, que Jordan Amavi était revenu à un haut niveau. Ainsi, ce n’est pas pour rien que personne, pour le moment et comme cela reste la tendance pour les dernières quarante-huit heures de ce mercato, n’est arrivé. C’est aussi pour cela que l’entraîneur a évoqué la situation de certains joueurs avec les principaux concernés. Ainsi, Saîf-Eddine Khaoui a vu son temps de jeu augmenter ces dernières semaines. Aucune apparition sur le terrain en décembre, mais déjà trois entrées en jeu en janvier (contre Trélissac, Angers et Strasbourg). En outre, l’ancien entraîneur de Chelsea et Tottenham notamment le considère comme un troisième choix au poste d’arrière gauche (derrière Amavi et Sakai).

Mais ce n’est pas parce qu’on n’a pas vu d’arrivées cet hiver que les dirigeants ont dormi. Ils ont planté quelques banderilles pour l’été prochain. Ainsi, le poste de latéral gauche est ciblé et le terrain a été tâté pour Prosper Mendy, le défenseur de Strømsgodset IF, comme nous vous le révélions. Certaines pistes ont été avancées pour un joueur au milieu de terrain, pour anticiper le départ quasi acté de Morgan Sanson l’été prochain. Enfin, un attaquant aussi est ciblé, ce secteur de jeu étant celui qui est le plus dépeuplé cette saison. Sans oublier la quête d’un successeur à Steve Mandanda sur le long terme...