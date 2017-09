Si certains supporters de l’Olympique de Marseille ont manifesté leur mécontentement après un mercato considéré comme moyen par beaucoup d’entre eux, l’été a tout de même été assez agité dans les bureaux du club phocéen. Si on a beaucoup parlé d’arrivées, il y avait aussi d’autres dossiers à gérer : ceux des joueurs prêtés qui repartaient dans leur club d’origine en fin de saison. On pense forcément à Bafé Gomis, prêté une saison par Swansea, qui a finalement rejoint Galatasaray. William Vainqueur, particulièrement apprécié par les supporters marseillais, était lui aussi dans ce même cas, prêté par l’AS Roma. Et le joueur semblait prêt à rester, d’autant que la Louve ne demandait que 2 millions d’euros pour le joueur. Il s’est finalement envolé vers la Turquie et Antalyaspor, et a depuis, affiché sa frustration concernant son retour raté à l’OM sur les réseaux sociaux notamment. Cette fois, le milieu de terrain a vidé son sac dans un entretien accordé à l’édition de mardi du journal l’Equipe.

« J’ai senti que Marseille a essayé, ou plutôt a dit qu’il voulait me faire, parce que : “O.K., c’est chouette, les supporters sont derrière Vainqueur à 100 %”. Mais je n’ai pas senti une grosse envie, vous voyez. Et ça, je l’ai compris dès le début du mercato. S’ils avaient voulu me recruter, ils l’auraient fait depuis longtemps. Depuis le mois de janvier, ça aurait été facile. Cette année, j’ai fait énormément d’efforts sur le terrain, je n’ai jamais triché. J’étais prêt à faire des concessions sur mon salaire et, de l’autre côté, il n’y a pas eu la même envie. [...] Ils m’ont recruté fin août 2016, ils étaient au courant de mon salaire. Ça non plus, ce n’était pas un secret, le salaire ne les a pas gênés à l’époque. Alors c’était en prêt, ils pourront dire que la Roma en prenait une partie... Mais ils connaissent mon salaire. Alors quand on te dit que ton salaire est trop gros... J’ai un bon salaire, même si des chiffres faux ont circulé, je pense le mériter, et j’étais prêt à faire des efforts. Non, le vrai problème ce n’est pas ça, c’est une question d’envie. S’ils avaient eu vraiment envie... », a expliqué l’ancien milieu de terrain de Nantes, qui ne semble donc pas forcément avoir digéré les agissements de l’Olympique de Marseille à son égard.

De son côté, l’Olympique de Marseille avait bien expliqué sa version des faits. « Nous, on a parlé avec Vainqueur et son agent. On a fait une offre en juin. On a discuté. Ça n’a pas été conclu. On a des joueurs au même poste comme Luis Gustavo. L’idée c’était d’apporter un joueur spécifique pour la position de pivot. C’est un joueur qui a été très bien l’an dernier. On a des dossiers qu’on arrive à faire et d’autres non », indiquait Andoni Zubizarreta, le directeur sportif phocéen, début septembre. Dans cette même interview à l’Equipe, le joueur confirme tout de même que son amour pour l’OM reste intact et qu’il croit toujours au désormais célèbre Champions Project. Reste maintenant à voir si le club du sud de la France se mordra les doigts de ne pas avoir tenté le tout pour le tout pour s’offrir celui qui avait laissé de très belles sensations lors de son court passage par l’Orange Vélodrome la saison dernière...