En conférence de presse ce vendredi, Andoni Zubizarreta s’est exprimé sur le cas de William Vainqueur. Ce dernier serait enragé de n’avoir pas reçu d’offre de la part de l’Olympique de Marseille, et des joueurs cadres du club phocéen auraient même poussé les dirigeants marseillais à engager le milieu défensif français de l’AS Roma. Le directeur sportif de l’OM a tenu à mettre les points sur les i.

« Nous, on a parlé avec Vainqueur et son agent. On a fait une offre en juin. On a discuté. Ça n’a pas été conclu. On a des joueurs au même poste comme Luis Gustavo. L’idée c’était d’apporter un joueur spécifique pour la position de pivot. C’est un joueur qui a été très bien l’an dernier. On a des dossiers qu’on arrive à faire et d’autres non », a indiqué Andoni Zubizarreta.