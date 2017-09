Suite de cette 5e journée de Ligue 1 avec un derby de la Côte d’Azur. Monaco, désormais trois points derrière le PSG suite à la victoire parisienne hier soir à Metz (5-1), se déplaçait sur la pelouse détrempée de Nice avec pour objectif de revenir sur son plus grand rival dans la course au titre. Pour ce premier rendez-vous depuis la fin du mercato, l’ASM se présentait sans ses deux dernières recrues au coup d’envoi. Keita Baldé et Stevan Jovetic démarraient sur le banc puisque Jardim alignait le même onze que depuis le début de saison avec Diakhaby associé à Falcao et un duo Moutinho-Fabinho au milieu. Du côté niçois, on avait absolument besoin d’une bonne prestation pour se rassurer suite à un début d’exercice compliqué. Balotelli était de retour dans le onze alors que Marlon connaissait sa première titularisation depuis son arrivée.

Le Brésilien commençait bien mal en tentant un dribble improbable face à Diakhaby en position de dernier défenseur (2e). Si son erreur était finalement sans conséquence, Nice avait échappé au pire. Et quelques instants plus tard, le contre éclair mené par Seri et Saint-Maximin offrait un premier duel à Pléa. Si l’attaquant échouait face à Subasic (4e), le cuir revenait dans les pieds niçois et l’action aboutissait par un tirage de maillot de Sidibé sur Balotelli dans la surface. L’Italien ne tremblait pas et ouvrait la marque (1-0, 5e). Les Monégasques gardaient leur calme et s’avançaient dans le camp adverse mais un nouveau contre supersonique allait les assommer. Saint-Maximin, décidément en jambes face à son ancien club, lançait Pléa à la limite du hors-jeu qui cette fois-ci ne tremblait pas au moment de conclure (2-0, 18e).

Monaco prend une énorme claque

Le jeu de l’ASM paraissait assez inefficace face à la défense très bien organisée du Gym. La paire Marlon-Le Marchand donnait satisfaction en étouffant Falcao alors que Souquet faisait vivre un enfer aux montées de Jorge, au jeune Diakhaby et au fantomatique Lemar. Le champion de France se procurait quelques situations chaudes tout de même entre cette remise de Jemerson (34e) et quelques coups-francs de Moutinho dangereux (36e, 38e). Balotelli a lui eu une petite opportunité de corser l’addition mais sa tête sur corner n’accrochait pas le cadre (41e). Résultat, Nice menait logiquement à la pause ce qui obligeait Jardim à changer ses plans. Carrillo et Ghezzal remplaçaient Lopes et Lemar. Mais malgré ces changements censés donner une nouvelle impulsion, les joueurs du Rocher se sont vite résignés.

Il y avait bien cette tentative de Diakhaby contrée par Marlon (53e) mais Nice affichait un réalisme face au but écœurant. Décalé par Saint-Maximin dans le couloir, Souquet envoyait un centre au cordeau pour le doublé de Balotelli (3-0, 60e). La victoire se dessinait pour les Aiglons qui parvenaient à déjouer facilement le pressing monégasque et amenaient encore le danger dans le camp adverse grâce à un jeu long précis. Balotelli n’était d’ailleurs pas loin de trouver Souquet face au but au bout d’une transversale de 50 mètres (67e). Rien n’allait pour Monaco avec ce loupé de Carrillo de la tête à bout pourtant (74e) et la lourde frappe de Sidibé repoussée par Cardinale (84e). Sur le contre qui suivait, le jeune Ganago parachevait le succès de son équipe en mystifiant Subasic (4-0, 85e). Nice se relance avec la manière alors que Monaco connait sa première défaite de la saison, et quelle défaite ! Paris est désormais seul en tête.

L’homme du match : Saint-Maximin (8) : dans tous les bons coups ce soir face à son ancienne équipe. Il offre un caviar à Pléa qui se manque (4e) avant de récidiver pour une première passe décisive (18e). Homme le plus dangereux et le plus actif côté niçois, il a régalé par ses raids balle au pied et a débloqué pas mal de situations grâce à sa vitesse et à sa technique (30e, 49e, 70e). Présent sur les deux premiers buts, il l’est aussi sur le troisième en lançant Souquet (60e). Remplacé sous les acclamations par Walter (78e).

Cardinale (6,5) : pas trop sollicité durant cette rencontre, le gardien a tout de même rassuré ses partenaires sur quelques prises de balle et n’a pas hésité à donner de la voix. Des relances propres aussi (62e) avant de sortir l’unique arrêt de son match. Il garde les mains fermes sur une lourde frappe de Sidibé (84e).

Souquet (7,5) : son duel avec Jorge a été très intéressant à suivre et il a délivré quelques gestes défensifs déterminants face au latéral, à Diakhaby (34e) et Lemar (25e). L’ancien de Lille et Dijon a réalisé un grand match alors qu’il connaissait un début de saison difficile, participant même au jeu par la suite et délivrant une passe pour Balotelli (60e). Son placement a parfois posé question sur quelques situations mais il a récupéré tant de ballons (19) qu’on ne lui en tiendra pas rigueur.

Marlon (7) : il a bien failli commettre une énorme bévue dès la 2e minute en voulant dribbler Diakhaby en position de dernier défenseur. Après cette frayeur, le défenseur prêté par le Barça a rendu une copie convaincante en se trouvant sur le chemin de quelques tentatives (53e). Dur sur l’homme, il n’a pas lâché Falcao et a même assuré à la relance. De bon augure pour la suite.

Le Marchand (6) : il a répondu présent aujourd’hui notamment à la récupération puisqu’il a remporté la plupart de ses duels et a gagné pas mal de ballons. Pas toujours à l’aise lorsqu’il a fallu presser haut avec la vitesse des attaquants adverses (23e), il a connu des trous d’air et a lui aussi pris de gros risques parfois derrière (71e). Son jeu long a été bon.

Jallet (6) : encore aligné en latéral gauche, l’ancien Parisien a affiché ses difficultés à ce poste, notamment en début de rencontre. En retard sur Fabinho et rapidement averti (11e), il a eu du mal aussi face à Lopes. Il a serré les dents avant d’apporter du soutien devant (66e, 75e). Son expérience a fait du bien dans les moments chauds où il a cherché à calmer ses jeunes coéquipiers.

Lees-Melou (6) : il s’est montré assez discret mais il a joué simple avec souvent des actions en une touche de balle pour apporter un peu de vitesse au jeu (27e, 40e, 55e). L’ancien Dijonnais a aussi offert aussi pas mal de mobilité et il a joué proprement à l’image de sa passe décisive pour Ganago (85e). Il faut encore qu’il s’affirme un peu afin de montrer plus de consistances le temps d’une rencontre.

Seri (6,5) : une très belle prestation de sa part. Serait-il remis de son faux départ au Barça ? On le souhaite au Gym tellement il est important dans le collectif. Sérieux et actif dans la construction du jeu avec pas mal d’actions décisives parties de ses pieds (4e, 70e). Il a aussi pris des risques pas toujours nécessaires qui auraient pu mettre son équipe en difficulté.

Koziello (6) : pour le coup, il est probablement le Niçois que l’on a le moins vu ce soir. Utile dans sa mobilité, il a bouché pas mal d’espaces, a couru pour deux et a coupé des trajectoires. Son travail de l’ombre a fait du bien à son équipe et il a su récupérer pas mal de ballons. Il a apporté de l’équilibre au collectif. Il a été remplacé en fin de match par le revenant Papy Mendy (86e).

Saint-Maximin (8) : voir ci-dessus.

Pléa (6) : d’abord maladroit avec un face à face manqué (4e), il a rectifié le tir en étant à la conclusion d’un contre supersonique (18e). On ne l’a plus beaucoup revu par la suite mais il a su libérer des espaces par ses appels en profondeur. Comme souvent, il a montré ses limites techniques avec pas mal de passes faciles manquées ou données dans le mauvais tempo.

Balotelli (7) : il était attendu au tournant après son début de saison raté et les mots durs de Favre. Il n’a pas mis longtemps à répondre en obtenant et transformant un penalty dès la 5e minute. Une tête manquée alors qu’il était bien placé sur corner (41e) avant de convertir une nouvelle occasion sur un service de Souquet (60e). Averti pour un mauvais geste sur Moutinho (68e), l’Italien a aussi réussi à exaspérer son coach après plusieurs contrôles ratés et qui n’a pas hésité à le remplacer rapidement par le jeune Ganago (75e). Ce dernier a marqué le dernier but de son équipe grâce à un grand sang-froid (85e).

Subašić (4) : il ne peut rien sur le penalty de Balotelli (5e), sur la reprise croisée de l’Italien (60e), sur le missile de Pléa (18e) ou le face à face de Ganago (85e). Abandonné sans cesse par sa défense, le portier croate n’a rien pu faire pour sauver les siens. Un seul arrêt, devant Pléa (4e), alors que le score était encore vierge.

Sidibé (3,5) : un non-match. Il se distingue d’entrée de match en tirant le maillot de Balotelli dans la surface de réparation. Monsieur Turpin n’hésite pas : penalty, dès la 5e minute de jeu. Ensuite, le latéral droit s’est montré relativement muet et maladroit. Il a perdu de nombreux ballons (19), la faute à Christophe Jallet, qui l’a bien muselé. Son tir arrêté par Subasic permet le contre niçois du 4e but.

Glik (3) : en grande souffrance face aux ballons en profondeur niçois. A trois reprises en première mi-temps, il laisse partir Pléa dans son dos, seul face à Subašić où à la 5e minute, l’attaquant français rate son face à face. A la 35e, il ne cadre pas. Mais à la 18e, Pléa marque le deuxième but niçois d’une frappe sèche. Impuissant sur le centre de Souquet qui offre le troisième but à Balotelli et complètement passif sur le face à face entre Ganago et Subasic.

Jemerson (3) : à l’image de son compère polonais en défense centrale, le Brésilien a eu les pires difficultés du monde à négocier les contres des Aiglons. Plusieurs récupérations , de la présence offensive sur coups de pied arrêtés mais trop peu de vivacité pour être décisif. Il ne marque pas Balotelli sur le troisième but niçois (60e) et laisse Ganago inscrire seul le 4e but (85e). Dommage, tant ses statistiques individuelles étaient élevées (95% de passes réussites, seulement 3 ballons perdus).

Jorge (4) : de la volonté, des tentatives de une-deux avec Fabinho ou Lemar mais le jeune brésilien n’a pas réussi à vraiment peser sur le match. Arnaud Souquet ne l’a pas lâché d’une semelle. A l’image de Sidibé, il a perdu beaucoup de ballons (20) et n’a pas toujours assuré ses passes (77% de réussite). Son bon centre pour Diakhaby n’a pas eu la réussite espérée (53e).

Joao Moutinho (5) : en début de match, ses coups de pieds arrêtés ont donné du fil à retordre aux adversaires, toujours tirés façon « feuille morte ». Le milieu de terrain lusitanien a touché le plus de ballons de toute l’équipe asémiste (80), dans un rôle de plaque tournante. Mais à l’image de tous les Monégasques, il a disparu peu à peu de la circulation et a affiché un rare déchet technique venant de lui.

Fabinho (5) : relativement attentif dans son rôle de médiateur au début de la partie. L’international brésilien a récupéré plusieurs ballons (14) qu’il a distribué dans le bon tempo. Très peu de déchet dans ses passes. Mais lorsque son équipe a baissé de pied, il a flanché. De moins en moins en vue à mesure que le match avance.

Rony Lopes (4,5) : d’abord en jambe sur son côté droit, le Portugais a multiplié les centres mais la défense centrale niçoise était trop bien concentrée. Entré à sa place à la mi-temps, Carrillo (3) a eu la balle de la réduction du score au bout de son crâne mais sa tête à bout portant passe au-dessus (73e).

Lemar (3) : 45 minutes franchement ternes. Aucune occasion à mettre à son actif. Aucune passe bien sentie, aucune déviation dans le bon tempo pour amener du danger... l’international tricolore n’a pas réussi à se défaire du marquage d’Alan Saint-Maximin ou de Souquet. De plus, le joueur se contracte la cuisse et se voit logiquement remplacer à la pause par Ghezzal (4,5), qui a fait parler sa technique mais sans qu’elle ne change le destin du match. Pas plus que ses coups de pieds arrêtés.

Falcao (3) : en première mi-temps, le maître artilleur colombien n’a pas eu la moindre occasion de recharger, viser et tirer. 21 ballons touchés, 2 dans la surface. Même scénario en début de seconde, durant laquelle son équipe n’a pas été dangereuse. Remplacé par Jovetić (69e), qui n’a pas vraiment eu l’occasion de se distinguer non plus. Ses coéquipiers avaient déjà abdiqué.

Diakhaby (3) : Un match vide. Le jeune français (21 ans) formé à Rennes oublie Falcao et frappe au-dessus de façon trop précipitée, après avoir très intelligemment récupéré le ballon dans les pieds de Marlon (2e). Il se signale dès le retour du vestiaire avec une belle reprise sur un centre de Jorge, contrée en corner par Jallet (53e). A part ça, rien. Le joueur n’a pas joué dans le bon tempo et son manque de technique ne l’a pas aidé.