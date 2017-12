La soirée du 22 novembre dernier n’a pas été heureuse pour tout le monde. Si le Paris Saint-Germain s’est régalé contre le Celtic Glasgow au Parc des Princes pour la cinquième journée de la Ligue des Champions (7-1), le Lille Olympique Sporting Club (LOSC) a perdu son entraîneur Marcelo Bielsa. Pourtant, El Loco avait été recruté par Gérard Lopez en ce début de saison pour être la figure de proue d’un projet relativement flou pour le moment.

Arrivé donc il y a cinq mois, Marcelo Bielsa n’a jamais vraiment réussi à imposer sa patte sur le jeu des Dogues et surtout, les résultats n’ont pas vraiment suivi : treize rencontres, trois victoires, trois nuls et surtout sept défaites dont la dernière en date contre Amiens en match en retard (3-0). À la suite d’une réunion tenue à Londres mardi 21 novembre, Gérard Lopez, Marc Ingla et Luis Campos ont donc pris la décision de suspendre momentanément de ses fonctions l’entraîneur argentin.

Rupture de contrat avec Bielsa

« Le LOSC a décidé ce jour de suspendre momentanément Monsieur Marcelo BIELSA de sa fonction d’entraîneur dans le cadre d’une procédure engagée par le club », pouvait-on ainsi lire sur le communiqué du club mercredi. Si les raisons étaient un peu floues, nul doute que les résultats, mais aussi ses relations tendues avec quelques employés de la formation nordiste ont joué dans la balance pour que l’idylle se termine ainsi.

« Arrivé au terme de la procédure engagée à l’encontre de Marcelo Bielsa, le LOSC informe qu’il a rompu le contrat qui le liait à son entraîneur », vient ainsi de communiquer le LOSC prenant officiellement la décision de se séparer du natif de Rosario. Il reste à savoir comment le club nordiste a négocié les indemnités de départ d’El Loco, sachant que les deux clans avaient des positions très éloignées. Ces dernières étaient estimées avant négociations à environ 14 millions d’euros. Voilà déjà une épine de moins dans le pied du LOSC, qui ne pourra pas recruter lors du mercato d’hiver.

Arrivé au terme de la procédure engagée à l’encontre de Marcelo Bielsa, le LOSC informe qu’il a rompu le contrat qui le liait à son entraîneur. pic.twitter.com/mAgBVOp5zf — LOSC (@losclive) 15 décembre 2017

