Invité de l’émission Team Duga de RMC Sport, le président de l’Olympique Lyonnais a été interrogé sur la concurrence en Ligue 1 ainsi que sur les contre-performances de son club. Il en a profité pour adresser un petit tacle au club de la capitale, qui totalise treize victoires en autant de journées de championnat. Pour Jean-Michel Aulas, la formation de Thomas Tuchel fausse en quelque sorte le championnat mais surtout la façon dont on analyse les résultats de l’équipe dirigée par Bruno Genesio.

« Ce n’est pas lié uniquement à la prestation de l’OL mais à la structure du championnat, c’était évoqué dernièrement par un grand journal d’investigation (Mediapart, NDLR), quand vous investissez 1,8 milliards dans le foot français vous créez des différences et là la différence est trop importante, il y a beaucoup de points d’écart avec tous les clubs. Moi je regarde plutôt la 2e place, au bout de 13 journées on est à 2 points, ce n’est pas formidable mais on est dans la course », a-t-il lancé.

« On est un petit club de province »

Et lorsqu’on lui a rappelé que le budget de son club s’élevait tout de même à 280 millions d’euros, le président lyonnais a tenu à détailler ce total : « ce n’est pas possible de tout gagner sauf en étant le PSG, dans la pratique ça se passe jamais comme ça, on est un petit club de province qui tente d’exister plan national et en Ligue des Champions. Dans le budget de l’OL il y a plus de 80 millions liés aux infrastructures, il faut déjà les enlever, on est obligé de vendre pour financer le stade, bien sur que ça paraît énorme mais dans la pratique il faut savoir décomposer, on investit beaucoup dans la formation et chez les féminines, ça fait 20M€ qu’il ne faut pas compter, si on regarde dans le détail il n’y a pas d’anomalie on est en ligne avec les objectifs fixés ».

Des objectifs qui sont une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et une place sur le podium du championnat, a-t-il ensuite expliqué. L’OL, qui a pris 10 des 12 derniers points disponibles en championnat, peut prendre devancer le LOSC (2e) et Montpellier (3e) dès le retour de la trêve, avec un derby face à l’AS Saint-Etienne qui s’annonce déjà sulfureux. En Ligue des Champions, les Rhodaniens sont également très bien positionnés pour atteindre les huitièmes de finale de la compétition. Pour le plus grand bonheur de Jean-Michel Aulas.