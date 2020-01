Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille a répondu de la meilleure des façons : sur le terrain. Les Phocéens se sont imposés par trois buts à zéro contre Granville, à Caen, et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Pourtant, la semaine a été agitée dans la Cité Phocéenne. Invité à répondre au recrutement de Paul Aldrige, en charge de vendre des joueurs à l’étranger et à aider Jacques-Henri Eyraud pour la « fan experience », André Villas-Boas avait sorti la sulfateuse et laissé planer le doute sur son avenir.

Comme nous vous le révélions jeudi, l’entraîneur portugais ne songe pas à quitter - pour le moment - l’Olympique de Marseille, information confirmée par le principal intéressé après le match de Coupe de France. « Tout ce qui est sorti aujourd’hui (vendredi, ndlr), c’est un mensonge. Ce n’est pas vrai, je ne cherche pas une sortie dans un grand club, le plus probable est que vous me trouviez dans le désert que dans un grand club », avait-il ainsi déclaré.

Entre temps, le coach de l’OM avait été convoqué par son président jeudi afin de remettre tout à plat et d’essayer de repartir sur des bases saines. Rien n’a vraiment filtré de cette réunion, mais ce qu’on sait c’est qu’AVB a exprimé : « j’ai parlé avec Jacques-Henri, on a clarifié les choses et tout va revenir à la normale ». De quoi penser que tout est fini ? Pas vraiment si on en croit les informations de La Provence en ce dimanche matin.

En effet, selon le quotidien régional, Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas doivent se revoir dans la journée de lundi pour échanger à nouveau sur ce qui s’est déroulé la semaine passée. Chez les employés du club marseillais, on se garderait bien de tout pronostic, mais on sait l’ancien de Porto, Tottenham et de Chelsea notamment en position de force vis-à-vis de son président afin de faire passer ses idées et le sportif avant tout.