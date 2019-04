Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille s’est incliné à l’Orange Vélodrome contre le FC Nantes (1-2), laissant donc l’AS Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais s’envoler pour les places qualificatives pour les prochaines coupes d’Europe. Sauf miracle et écroulement de l’ASSE ou de l’OL, les Phocéens ne verront ni la Ligue des Champions ni la Ligue Europa l’année prochaine. Pourtant, ils ont été aidés, tout au long de cette seconde partie de saison, par Mario Balotelli.

L’avant-centre italien, arrivé l’hiver dernier après avoir rompu son contrat avec l’OGC Nice a encore marqué contre les Canaris, mais cela n’a pas suffit à redonner de l’allant aux siens et à aller chercher une victoire prépondérante dans la course à l’Europe. Mais pour Balotelli, rien n’est encore perdu et il fut l’un des rares Olympiens à se présenter en zone mixte pour donner son ressenti et surtout expliquer que rien n’était encore terminé.

« On doit terminer la saison d’abord, nous verrons ensuite »

« J’ai gagné un championnat en Angleterre à la dernière minute, donc pour moi rien n’est fini. C’est dommage, mais rien n’est fini. Si je vais rester à l’OM sans Ligue des Champions ? On doit terminer la saison d’abord, nous verrons ensuite », a commencé par expliquer l’attaquant transalpin en référence au titre de champion remporté par Manchester City grâce à un but de Kun Agüero contre QPR en 2012, sacrant City devant Manchester United.

Balotelli croit encore à une qualification pour la coupe d’Europe et visiblement il n’est pas contre rester, même si financièrement cela risque d’être rude pour l’OM. « J’ai une belle relation avec eux, je suis heureux et fier d’avoir des supporters comme eux. Rien n’est fini, on doit se battre jusqu’au bout et on verra après la fin du championnat », a-t-il ainsi conclu sur ce sujet-là. Visiblement, à Marseille, tout le monde n’a pas encore baissé les bras pour cette course finale.