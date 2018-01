Blessé par son revers à Lyon (1-2) dimanche dernier au Groupama Stadium, le Paris Saint-Germain souhaitait absolument se reprendre face à Montpellier. Pour la réception du club héraultais au Parc des Princes, Unai Emery concoctait son habituel 4-3-3 avec le retour de Neymar dans le onze type et l’absence de Mbappé. Côté MHSC, Michel Der Zakarian s’appuyait sur un 5-3-2 avec le duo Mbenza, Sio en attaque. Dès les premières minutes, les joueurs parisiens se procuraient une première opportunité. Sur la droite, Di Maria alertait Draxler qui effaçait son adversaire d’un grand pont avant de piquer son ballon, mais sa tentative terminait dans le petit filet (2e). Le Paris Saint-Germain ouvrait le score sur un décalage de Neymar pour Rabiot côté gauche qui centrait pour Cavani dont le plat du pied trompait Lecomte (1-0, 11e). Le buteur uruguayen devenait ainsi le meilleur buteur de l’histoire du club avec 157 réalisations. Quasiment dans la foulée, Neymar déclenchait une superbe transversale pour Draxler dans la surface qui butait sur Lecomte (13e).

Le PSG dominait outrageusement le match et conservait la possession. L’inquiétude montait dans les travées du Parc quand Neymar rejoignait le banc parisien se plaignant du dos (20e). Mais l’artiste auriverde revenait finalement sur le pré. Il fallait attendre la 24e minute pour entrevoir une occasion héraultaise avec Sambia dont la tentative à l’entrée de la surface était bien captée par Areola (24e). Montpellier commençait à montrer le bout de son nez, Skhiri décochait une frappe déviée en corner par Kimpembe (33e). Les hommes d’Unai Emery reprenaient le contrôle des opérations avec Di Maria qui réalisait un festival côté droit avant de centrer pour Draxler dont la tête n’était pas cadrée (36e). Paris creusait l’écart avant la pause. Sur un centre de Di Maria, Draxler décochait une lourde frappe déviée de la main par Mendes dans la surface. L’arbitre indiquait le point de penalty. Neymar transformait la sentence sans trembler (2-0, 40e). Le Paris SG manquait le troisième but sur un centre de Meunier mal renvoyé par la défense héraultaise. Neymar dos au but réalisait un passement de jambes pour se retourner et frappait instantanément. Lecomte captait bien le cuir (44e).

La défense héraultaise rend les armes

Au retour des vestiaires, le PSG maîtrisait les événements avec ses deux buts d’avance. Mais le MHSC ne rendait pas les armes pour autant et s’approchait des buts parisiens plus facilement que dans le premier acte. Voyant les joueurs parisiens baisser le pied, Michel Der Zakarian insufflait du sang neuf dans ses rangs avec les entrées de Ninga et Camara (63e). Montpellier faisait trembler le Parc avec une lourde frappe de Sambia qui obligeait Areola à repousser le ballon dans les pieds de Camara dont la tentative passait au-dessus, mais l’attaquant héraultais était hors-jeu (67e).

Après un petit coup de mou, le PSG creusait définitivement l’écart. Sur un extérieur du pied de Pastore, Meunier se retrouvait côté droit et centrait au point de penalty pour Di Maria qui trompait du plat du pied Lecomte (3-0, 70e). Les joueurs parisiens parachevaient leur festival offensif par un quatrième but. Sur un ballon récupéré au milieu du terrain par Cavani, Pastore lançait Di Maria qui alertait Cavani dont la remise trouvait Neymar qui n’avait plus qu’à pousser le cuir dans les filets (4-0, 82e). Grâce à ce succès net et sans bavure, le Paris Saint-Germain reprenait sa marche en avant en Ligue 1.

L’homme du match : Di Maria (8) : l’ailier droit argentin était dans tous les bons coups ce soir. Il a semé la zizanie sur son côté droit en déstabilisant à chaque fois ses adversaires. Son excellent centre amène le penalty consécutif à la frappe de Draxler (39e). Son second acte fut aussi très convaincant. Il inscrit le troisième but parisien d’un plat du pied chirurgical avant d’être impliqué sur le quatrième en décalant Cavani (82e). Sa faculté à désarçonner les défenses grâce à sa technique offre une arme supplémentaire à son équipe. Une prestation haut de gamme pour El Fideo.

PSG :

Areola (5) : le portier parisien a été très peu sollicité ce soir. Il est resté néanmoins sérieux sur sa ligne en intervenant à bon escient sur deux tentatives de Sambia (24e et 67e). Une soirée tranquille pour lui.

Kurzawa (3) : le latéral gauche parisien n’a pas récité sa meilleure partition sous le maillot du PSG loin s’en faut. Il a connu de grosses difficultés sur son côté face à Mukiele notamment. Une partie une nouvelle fois à oublier pour l’ancien monégasque.

Kimpembe (7) : le défenseur central parisien a survolé les débats dans le premier acte. Toujours dominateur dans les duels, il n’a pas hésité à jouer haut ce qui a permis au bloc parisien de gagner du terrain. Techniquement à l’aise, il a connu très peu de déchet dans son jeu. Sérieux défensivement, il est resté extrêmement serein en deuxième période.

Thiago Silva (4) : le capitaine du PSG a passé un premier acte tranquille, bien aidé par Kimpembe et ses interventions salvatrices. Ce dernier a été remplacé à la pause par Marquinhos (45e) : (5) : qui a peiné à rentrer dans la rencontre avec des interventions moins précises qu’à l’accoutumée.

Meunier (5,5) : le latéral droit belge a parfois semblé à la peine face à la vivacité de Mbenza. Offensivement il a essayé de combiner avec Di Maria et n’a pas hésité à apporter le surnombre sur la droite. Passeur décisif avec un centre millimétré sur le troisième but parisien marqué par Di Maria (70e).

Draxler (6) : le joueur allemand aurait pu marquer dès la deuxième minute après un superbe sombrero mais il a buté sur Lecomte. Il manque l’immanquable au point de penalty de la tête sur un excellent centre de Di Maria (36e). L’international allemand a bien combiné avec ses partenaires, sa technique lui permet de résister face à des gabarits plus costauds que lui physiquement. Remplacé à la 67e par Javier Pastore dont l’ouverture de l’extérieur du pied amène le troisième but du PSG (70e).

Rabiot (7) : le milieu parisien règne en maître dans l’entrejeu du PSG. Son activité débordante lui permet d’insuffler le bon tempo à son équipe. Très peu de déchet dans son jeu, sa faculté à se projeter vers l’avant permet au PSG d’évoluer plus haut sur le pré. Sa lecture du jeu est précieuse pour ses partenaires. Passeur décisif sur le premier but de Cavani grâce à un excellent centre (11e). Encore une prestation de haute voltige pour l’intéressé. Remplacé par Nkunku (77e).

Lo Celso (6,5) : le milieu argentin a alterné jeu court et long dans l’entrejeu avec plus ou moins de réussite. Du déchet dès qu’il essayait d’allonger le jeu. S’est fait bouger plusieurs fois par Sambia notamment. Il s’est bien repris dans le second acte, se rendant disponible pour ses partenaires et en se montrant beaucoup plus précis dans ses transmissions.

Neymar (7) : pour son retour sur les terrains, le génie brésilien a montré qu’il avait faim de ballon. Impliqué dans le premier but parisien grâce à son décalage pour Rabiot, il a encore été malmené par ses adversaires sur le terrain. L’ancien joueur du Barça s’est rapidement plaint du dos (20e) et a semblé nonchalant par instants sur le terrain. Il n’a pas tremblé en convertissant son penalty pour le deuxième but parisien (40e). Même si il a oscillé entre le bon et moins bon dans le second acte, il conclut une superbe action parisienne sur le quatrième but (82e).

Cavani (7) : l’attaquant uruguayen attendait impatiemment d’inscrire son 157e but sous les couleurs parisiennes. Son attente n’aura pas duré bien longtemps puisqu’il est à la réception du centre tendu de Rabiot. Le plat du pied d’El Matador trompait Lecomte (1-0, 11e). Toujours aussi généreux dans l’effort, il n’a pas rechigné aux tâches défensives. Son petit piqué devant Lecomte permet à Neymar d’inscrire le quatrième but parisien (82e).

Di Maria (8) : voir ci-dessus.

Montpellier :

Benjamin Lecomte (3,5) : peu inquiété lors des premières minutes de jeu, il ne peut rien faire sur l’ouverture du score de Cavani (11e). Il est en revanche décisif dans la foulée avec une belle intervention devant Julian Draxler (13e). L’ancien Lorientais va ensuite être pris à contre-pied sur le penalty de Neymar (40e). Juste avant la mi-temps, il va prendre sa revanche sur le Brésilien en captant sa tentative (44e). En seconde mi-temps, Angel Di Maria va le surprendre d’un plat du pied qui rase le poteau (70e). En revanche, sur le quatrième but, il est coupable d’une sortie hasardeuse (82e).

Nordi Mukiele (5,5) : souvent porté vers l’avant, il a su gêner Laywin Kurzawa en phase offensive. Il récupère également un ballon important sur Neymar peu avant l’heure de jeu (29e). Un match où l’ancien joueur de Laval a gêné la star brésilienne grâce à ses qualités physiques. En seconde période, il continue son excellent travail à l’image d’une belle intervention devant Kurzawa en contre-attaque (52e). Il laisse sa place à Keagan Dolly (77e) qui s’est procuré une occasion sans trop de réussite (88e).

Pedro Mendes (3,5) : bien rentré dans la rencontre, le Portugais va être alerté par un centre fuyant de Meunier en direction de Cavani mais il réalise une superbe intervention (21e). Malheureusement pour lui, il va faire une main dans la surface (39e) et concéder un penalty transformé par Neymar (40e). Il prend au passage un carton jaune pour son geste. Sur le troisième but parisien, il est devancé par Angel Di Maria qui glisse la balle au fond des filets (70e).

Vitorino Hilton (3,5) : le Brésilien débute le match de bien mauvaise manière en se prenant un grand pont par Julian Draxler mais la tentative de l’Allemand termine à côté du but (3e). Son manque de vivacité lui a souvent fait défaut dans cette rencontre. Une deuxième période de meilleur acabit pour lui mais les 40 ans de l’ancien Marseillais se sont vus sur la pelouse.

- Daniel Congré (3,5) : mal placé sur l’ouverture du score de Cavani (11e), l’ancien Toulousain a semblé dépassé sur le côté gauche de la défense sur le début de rencontre tout comme son compère Nicolas Cozza. Sa seconde période va être davantage contrastée avec notamment un placement hasardeux sur le troisième but de Paris (70e).

Nicolas Cozza (2,5) : le latéral a souvent été mis en difficulté par Angel Di Maria dans son couloir. L’Argentin va d’ailleurs réaliser un crocher destructeur sur le jeune montpelliérain (37e), mais son centre ne trouve pas preneur. Une première période très compliquée pour le joueur de 19 ans. Le retour au vestiaire ne va pas arranger les choses pour lui avec de nombreuses incursions sur son côté. Il est notamment surpris par l’appel de Meunier sur le troisième but parisien (70e).

Paul Lasne (4) : très appliqué dans la récupération, il a été précieux dans l’entrejeu. Suite à un corner, il va tenter sa chance à l’entrée de la surface de réparation mais son ballon s’envole au-dessus du but parisien (33e). Il va ensuite tenter à plusieurs reprises de se projeter vers l’avant sans succès. Un match en demi-teinte pour lui qui a été décevant dans la transmission du ballon (70% de passes réussies).

Salomon Sambia (5) : cantonné à un travail défensif, le milieu de 21 ans s’offre la première véritable action des Héraultais en contre-attaque (24e) mais sa frappe aux 25 mètres est facilement captée par Aréola. Il est d’ailleurs le seul joueur de la Paillade à cadrer une frappe en première période. Placé à l’entrée de la surface, le milieu de terrain va se heurter au mur parisien (58e). Il va ensuite mettre à contribution Aréola (67e) mais le portier reste vigilant. Un match convainquant malgré une perte de balle malencontreuse sur l’ultime but parisien.

Ellyes Skhiri (5) : présent dans la récupération, il va tenter sa chance suite à un beau mouvement collectif (32e). Auteur d’un excès d’engagement sur un tacle sur Neymar, il va recevoir un carton jaune (55e). Sur phase offensive il a eu quelques difficultés à se montrer ce qui contraste fortement à son activité de récupérateur. Il aura récupéré 16 ballons au cours de cette rencontre.

Isaac Mbenza (3) : l’attaquant belge n’a rien eu à se mettre sous la dent lors de la première période et a passé son temps à courir après la balle. En difficulté techniquement il n’a pas permis à son équipe de faire de réelles différences. Remplacé par Casimir Ninga qui n’a pas su se montrer davantage en évidence.

Giovanni Sio (3) : sevré de ballons, l’Ivoirien n’a pas lésiné dans les efforts défensifs. Pour le prestige, il réalise d’ailleurs un grand pont sur Thomas Meunier (31e). Globalement, la première période est relativement frustrante pour lui avec aucun tir au compteur. Remplacé par Souleymane Camara (64e) qui a davantage tenté sa chance que son prédécesseur.