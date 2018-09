Le cauchemar continue pour l’AS Monaco. Après un début de saison très compliqué, les Monégasques avaient l’opportunité de se refaire vendredi soir, avec ce déplacement en terres stéphanoises. Mais ce sont bien les locaux qui l’ont emporté, s’imposant sur le score de 2-0. Avec seulement six points après huit journées, le club de la Principauté réalise son pire départ dans l’élite depuis l’exercice 1973-1974, où il comptait le même nombré d’unités au même stade.

Dix-huitième au classement tout en ayant joué un match de plus que les autres équipes, l’AS Monaco pourrait même se retrouver dix-neuvième à la fin du week-end, en fonction du résultat de Nantes chez l’OL. « Bien sur la situation est très décevante, on est très déçus de ce début de saison. C’est surtout aussi quand on ne gagne pas les matches, on manque de confiance et si on regarde le nombre d’opportunités ratés, on a montré de la qualité... », confiait le vice-président monégasque Vadim Vasilyev en zone mixte.

« Je pense que ça va tourner »

« Après je dirais que j’ai participé à la mise au vert donc l’état d’esprit est bon, on a eu la volonté de remporter ce match, les joueurs ont tout donné. Je pense que c’est le moment de juste serrer les dents, se serrer les coudes, travailler dur, relever la tète, continuer et je pense que ça va tourner », a-t-il ajouté, optimiste pour la suite des événements. Le dirigeant russe a également confirmé qu’il soutient Leonardo Jardim à 100%, mettant donc fin aux quelques rumeurs qui évoquaient un éventuel licenciement en cas de mauvais résultats prolongés.

Le tacticien a d’ailleurs tenté de tirer du positif de cette défaite : « c’est un match dans lequel nous avons progressé par rapport à la rencontre face à Angers. Nous n’avions pas eu un tir cadré mais face à Saint-Étienne, nous avons eu de très bonnes situations. Le gardien stéphanois a réalisé de bons arrêts. Physiquement, l’équipe a été bien. C’est pour cela que nous avions changé de système. Défensivement, nous avons commis des erreurs que nous avons payées cher, notamment sur le premier but de Khazri ». Quoi qu’il en soit, Leonardo Jardim et ses joueurs vont devoir redresser la barre très rapidement...