Depuis 4 matches, l’OM va mieux. La belle série a commencé face à Bordeaux pour une victoire, puis s’est prolongée avec deux nouveaux succès contre Dijon et Amiens, avant de faire match nul à Rennes. Point commun entre ces quatre rencontres, la défense centrale était formée par Duje Caleta-Car (22 ans) et Boubacar Kamara (19 ans). Entre les méformes et les blessures de Rami, Rolando ou encore Luiz Gustavo, Rudi Garcia a décidé de faire confiance aux deux jeunes. Et ça marche puisque Marseille n’a encaissé que deux buts sur cette période.

Autre joueur à revenir en forme, Steve Mandanda. Après avoir vécu six premiers mois très difficile, le gardien international se remet à réaliser des parades décisives et l’OM gagne à nouveau. Le joueur de bientôt 34 ans (il les aura le 28 mars prochain) est conscient de revenir au niveau physique et mental. Retrouver le brassard lui a notamment fait du bien. « Je me sens mieux oui c’est vrai mais à l’image de l’équipe. On est sur une bonne dynamique. Tout n’est pas parfait mais on est dans le vrai. Par rapport au brassard, c’est vrai je ne vais pas me cacher (ça lui fait du bien). Après aujourd’hui, ce n’est pas le plus important. »

Une nouvelle charnière qui fait du bien à Mandanda

À l’heure d’affronter Saint-Etienne dimanche soir au Vélodrome (21h, match à suivre en live commenté sur notre site), un concurrent direct à la course aux places européennes, Mandanda estime que le groupe a compris la nécessité de changer de mentalité pour revenir sur les équipes de tête. « Ce n’est pas seulement une question de choix de joueurs. Ça compte, après je pense que ce qui a changé c’est l’état d’esprit. On défend mieux ensemble. On a une charnière solide avec les deux jeunes mais c’est une prestation globale de l’équipe », défend l’homme aux plus de 500 matches avec l’OM, qui est encore le dernier cadre trentenaire de l’équipe à être titulaire en ce moment.

Car les Luiz Gustavo, Dimitri Payet, Adil Rami ou encore Rolando sont actuellement tous remplaçants, laissant la place aux jeunes loups de l’effectif comme les deux défenseurs centraux et Maxime Lopez. Cependant, Mandanda n’a pas pour autant un rôle différent et fait confiance à ses coéquipiers. « Ils sont jeunes mais avec pas mal d’expérience aussi et beaucoup de qualité. Je n’ai pas changé quoi que ce soit. Je parle toujours avant, pendant et après le match. On sent chez eux en ce moment beaucoup de confiance et de sérénité. » À nouveau en forme, Mandanda peut faire confiance à sa charnière centrale pour prolonger la série de l’OM face à Saint-Etienne, qui ne s’est plus imposé au Vélodrome depuis 1979.