Le mercato se joue parfois à rien. Pour Aymen Abdennour, il s’est joué à un coup de téléphone. À Rome pour passer sa visite médicale avec le Zénit Saint-Pétersbourg lundi, le Tunisien a été rattrapé de justesse par l’Olympique de Marseille. Mardi, il était dans la cité phocéenne où a été finalisé son prêt de deux ans (1 an +1 en option). Pour boucler ces 48 heures de folie, l’ancien joueur de Toulouse et de Monaco a été présenté aux médias ce mercredi matin à 11 heures. L’occasion pour lui de livrer ses premières impressions.

« D’abord, c’est une fierté de signer ici à l’OM. C’est une histoire, c’est le stade, les supporters. Le club m’a contacté ça fait trois mois. Moi, j’étais concentré sur Valence. J’ai fait une bonne préparation. C’est revenu ça fait trois jours. C’est vrai qu’il y avait des contacts avec le Zénit et d’autres clubs. Quand Marseille m’a appelé, j’ai choisi l’OM car le projet me convient et l’ambition aussi. Marseille est toujours Marseille. C’est une fierté de signer ici ». Le défenseur central âgé de 28 ans est ravi de revenir en France lui qui était courtisé par plusieurs écuries d’Europe dont le Zénit.

Abdennour a privilégié l’OM à d’autres clubs

« Franchement, on avait des contacts en Angleterre, en Italie et en Russie. Des contacts vraiment intéressants avec des clubs respectueux. Ils m’ont appelé et je n’ai pas hésité à venir. Je ne regrette pas mon choix (...) L’OM a repris contact avec moi avant le match à Monaco ». Le Tunisien, qui a avoué avoir passé sa visite médicale à Roms pour rejoindre le Zénit, a donc refusé des propositions étrangères pour revenir dans l’Hexagone. « C’est intéressant de revenir en France et de jouer avec l’OM. C’est une opportunité très importante. C’est une chose pour moi intéressante. Je suis très heureux et fier. J’ai fait deux ans à Valence. J’étais vraiment bien. Je viens ici, c’est un pas en avant. J’espère grandir encore plus ici et faire quelque chose de grand. J’ai envie de faire des matches comme quand j’étais à Monaco et Toulouse ».

Le joueur veut apporter son envie mais aussi ses qualités à savoir son impact physique. « Je suis prêt physiquement. J’ai joué tous les matches amicaux avec Valence. Je me sens bien. J’ai fait hier des tests physiques. Après, c’est le coach qui décide (...) C’est mon point fort d’être prêt physiquement. Je suis fort mentalement. Donc il faut utiliser tout dans le foot. C’est le plus important d’être rigoureux (...) J’ai parlé avec le coach. Il m’a dit : "je connais tes qualités, tu as de l’expérience et un profil qui me plaît. Tu es ici pour amener un plus" ». Abdennour a hâte de porter le maillot de l’OM et d’évoluer aux côtés d’Adil Rami. « Je le connais. J’ai joué contre lui quand il était à Lille, puis quand il était à Séville trois fois. C’est un bon joueur avec un bon mental. C’est un roc. C’est un mec bien. Ça fait plaisir de jouer avec lui. Je serai heureux à ses côtés ». Si Rami est blessé, Aymen Abdennour pourrait être aligné pour la première fois avec sa nouvelle équipe le 10 septembre lors de Marseille-Rennes.