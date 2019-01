« Fodé Ballo-Touré est susceptible de partir… Tout comme il est susceptible de rester. Il est demandé et j’ai voulu le protéger, car l’excitation qu’il y a autour de lui peut le perturber. » Après la victoire lilloise hier soir en 32e de finale de Coupe de France face à Sochaux (1-0), Christophe Galtier expliquait ses choix de composition, dont celui du jeune Youssouf Koné. Car au départ de la rencontre, surprise, Fodé Ballo-Touré n’était même pas présent sur la feuille de match. Pourtant le joueur n’avait ni blessure ni maladie et se trouvait encore moins suspendu, comme le rapporte la Voix du Nord.

Non, le latéral gauche est bien sur le départ d’après le quotidien local, confirmant la tendance révélée par l’entraîneur des Dogues. Il devrait être le premier joueur à partir du club cet hiver. Car le temps presse. Lille attend toujours la validation de ses comptes par la DNCG afin de pouvoir recruter cet hiver. La décision doit être rendue publique dans les prochaines heures mais se fait attendre malgré le coup de gueule de Christophe Galtier.

Le LOSC s’apprête à recevoir entre 13 et 14 M€

Selon la Voix du Nord, l’ancien joueur du PSG, arrivé il y a seulement un an et demi libre de tout contrat doit rapporter entre 13 et 14 M€ au LOSC. Une belle somme pour quelqu’un qui a eu beaucoup de mal à se lancer la saison dernière, comme il le confiait récemment, mais qui a su élever son niveau cette saison. Reste à savoir où il atterrira. L’OM et Monaco l’apprécient beaucoup et cherchent un latéral gauche capable d’être immédiatement opérationnel.

Le quotidien du Nord confirme aussi des pistes à l’étranger, en Allemagne notamment mais aussi en Angleterre d’après nos sources. On parle du Borussia Dortmund et de Mayence. Le premier club cité n’a pas vraiment besoin de joueur à ce poste puisque Hakimi et Schmelzer se disputent la place, tout en sachant que Guerreiro et Zagadou peuvent également y évoluer. Pour remplacer Ballo-Touré, le LOSC a déjà coché un nom. Il s’agit du jeune Croate Domagoj Bradaric (19 ans). Ce dernier est actuellement au Hajduk Split, qui a refusé une première offre d’après son directeur sportif Saša Bjelanović, dans les colonnes de Slobodna Dalmacija, sans en préciser la provenance.