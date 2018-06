Une page se tourne pour Javier Pastore (29 ans). Après sept saisons passées au Paris SG, le milieu offensif argentin a décidé de revenir en Serie A, où il s’était révélé aux yeux de l’Europe du côté de Palerme. C’est à l’AS Roma qu’il a choisi de s’établir, le PSG recevant un chèque de 24,7 M€. Une décision qu’il a longuement expliquée il y a quelques minutes en conférence de presse, à Trigoria, centre d’entraînement des Giallorossi. « Je suis heureux d’être arrivé à l’AS Roma, c’est bon de revenir en Italie et de rejoindre une grande équipe. J’espère rendre pleinement l’affection que m’ont déjà montré les tifosi », a-t-il confié en préambule avant de poursuivre.

« Les motifs qui m’ont poussé à choisir l’AS Roma sont simples : c’est une grande équipe, qui est en nets progrès. Avec Monchi (directeur sportif romain, ndlr), nous discutions depuis plusieurs mois, le choix a été plus facile à faire. Rome est une ville magnifique et a une très belle équipe, j’avais envie de revenir en Italie. J’ai de belles sensations, je savais que les supporters étaient très chauds, mais je ne m’attendais pas à ce qu’autant de monde vienne m’accueillir lundi à l’aéroport. Cela m’a fait extrêmement plaisir, cela me donne envie de bien faire. C’est la chose la plus belle dans le football, les supporters et le public, qui poussent les joueurs. J’arrive dans une ville où les tifosi se font entendre », a-t-il lancé.

Concurrence biaisée au PSG ?

El Flaco a ensuite dressé son bilan au PSG ces sept dernières saisons. « Je suis heureux de ma carrière, j’ai remporté 19 titres avec le PSG ces 7 dernières années. Mais le moment était venu de vivre autre chose, je voulais à nouveau me sentir important et j’espère l’être ici. Mon rôle ? C’est à l’entraîneur de choisir, j’ai parlé quelques fois avec Di Francesco, je pense qu’il a l’intention de me faire jouer milieu relayeur. Cela dépendra de l’équipe et de mes partenaires, de la tactique. À Paris, j’ai parfois joué meneur, milieu sur le côté, parfois même ailier gauche. Je m’adapterai aux choix du coach, je suis à disposition. Mon envie est d’être bon et d’être plus important », a-t-il indiqué, balayant les doutes au sujet de son rapport à la concurrence. « La concurrence ne me dérange pas, elle ne me fait pas peur », a-t-il lâché avant d’insister et de glisser un petit tacle à direction des Rouge-et-Bleu.

« Le problème, c’est quand la concurrence n’est pas juste. Au PSG, il y avait beaucoup de joueurs, mais ceux qui jouaient étaient ceux qui devaient jouer. Les derniers qui arrivent jouent. Ça faisait 7 ans que j’étais là-bas. Il y a eu beaucoup de recrues, à mon poste, c’est plus difficile d’avoir du temps de jeu, surtout quand les entraîneurs changent. Je ne pouvais pas concurrencer Neymar. Le dernier entraîneur voulait que je joue à gauche. Je ne peux pas concurrencer Neymar, c’est un phénomène. Je viens à Rome pour me sentir important, peu importe la concurrence », a-t-il ajouté, affichant ses ambitions. « Je ne viens pas ici pour jouer la troisième place. Nous voulons faire de notre mieux, arriver en fin de championnat avec des possibilités de l’emporter. Je veux m’adapter rapidement à l’équipe. La saison est très longue, nous espérons faire de notre mieux. (...) Pour moi, c’est une revanche de venir ici », a-t-il conclu. C’est dit.