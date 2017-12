Cet hiver, le Paris Saint-Germain marche sur des œufs. Après avoir excité toute la planète football l’été dernier en réussissant à enrôler le duo Neymar-Kylian Mbappé pour près de 400 M€, le club de la capitale doit désormais montrer patte blanche à l’UEFA. Entendu par l’instance dirigeante du football européen ces derniers jours, Paris tente de la convaincre qu’il peut se permettre une telle folie tout en restant dans les clous du fair-play financier. Pour cela, les Rouge-et-Bleu ont bien l’intention de vendre (en janvier ou l’été prochain) plusieurs éléments tels que Angel Di Maria, Javier Pastore ou encore Lucas Moura.

Le but du PSG est en effet d’encaisser un chèque compris entre 50 M€ et 70 M€ pour s’éviter toute sanction de la part de l’UEFA. Un dessein qui ne surprend personne, même si les dirigeants franciliens ne comptent pas pour autant réaliser une campagne de recrutement estivale au rabais. La volonté d’engager un bon milieu récupérateur et la muraille slovène de l’Atlético Madrid, Jan Oblak, en est parfaitement la preuve. Mais ce matin, une information pour le moins incroyable fait les gros titres en Italie.

170 M€ pour Milinkovic-Savic

Selon Il Corriere dello Sport, le PSG a bien l’intention de frapper un gros coup l’été prochain face à ses concurrents européens : s’offrir le très prometteur milieu de terrain serbe Sergej Milinkovic-Savic. Âgé de 22 ans, celui qui tous les ténors continentaux s’arrachent (la Lazio a récemment repoussé des avances du Real Madrid) pourrait ainsi faire l’objet d’une proposition de 170 M€ de la part de l’actuel leader ! Une information qui en interpelle plus d’un, et ce, en raison du prix évoqué par le quotidien italien.

Face à la horde de courtisans prêts à passer à l’action, la Lazio Rome avait certes fixé la barre très haut pour son prodige serbe en réclamant au moins 100 M€. Mais de là à voir les enchères grimper aussi haut... Il convient donc de prendre tout ceci avec des pincettes, d’autant que le PSG est encore loin d’en avoir terminé avec l’UEFA. Et recruter Milinkovic-Savic à ce tarif laisserait très peu, voire aucune place pour l’arrivée d’autres renforts. Mais un détail n’est pas à négliger dans cette affaire. En effet, si l’agent du joueur est l’ancien Parisien Mateja Kezman, le Corriere indique que le super agent portugais Jorge Mendes aurait été sollicité pour orchestrer tout ceci. Et ce n’est pas la première fois que son nom est cité puisque Manchester United l’a également mandaté... Affaire à suivre.