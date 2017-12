C’est l’un des enjeux de ce mercato d’hiver au Paris SG. Antero Henrique offrira-t-il à Unai Emery le milieu de terrain que l’entraîneur espagnol a plusieurs fois réclamé en conférence de presse ces dernières semaines ? Bien malin qui peut aujourd’hui répondre à cette question. Toutefois, quelques indices laissent penser que le directeur sportif parisien travaille en ce sens. La persistante rumeur Lassana Diarra (32 ans) d’abord.

Le milieu de terrain, libéré de son contrat par les émiratis d’Al Jazira, est annoncé tout proche du club de la capitale ces derniers jours. Le Parisien se demandait même mardi si une arrivée de l’international tricolore (34 sélections) était oui ou non une bonne idée pour les pensionnaires du Parc des Princes. Mais l’ex-Marseillais n’est pas le seul à être annoncé dans le viseur des Rouge-et-Bleu à ce poste. La Dernière Heure assure ce mercredi que « Marouane Fellaini est dans le viseur du PSG ».

« Fellaini dans le viseur du PSG »

En fin de contrat en juin 2018 avec Manchester United, le Belge de 30 ans intéresserait fortement le leader de Ligue 1 en vue du mercato estival à en croire le quotidien belge. D’autant qu’il ne semble plus très sûr de vouloir prolonger à Old Trafford et ne coûterait donc rien ou presque. « Manchester United m’a transmis une proposition de contrat et je pense qu’ils en feront une autre. Je ne sais pas encore si je vais accepter. On verra bien. J’en ai parlé avec Mourinho, il respecte ses joueurs et leurs décisions », a-t-il confié mardi à HUMO.

Ce n’est pas la première fois que le nom du Diable Rouge (79 sélections, 16 réalisations) revient dans l’orbite du PSG. Mais l’ancien du Standard possède d’autres courtisans. Toujours selon La DH, trois clubs chinois, mais aussi Beikstas seraient séduits par le profil de celui qui quittera la sélection nationale à l’issue du Mondial 2018 en Russie. Alors, après Thomas Meunier, le PSG misera-t-il sur un nouveau joueur belge ?