Le mercato de Monaco n’est pas encore terminé. Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain entre rester sur le Rocher ou partir pour l’un des grands d’Espagne, le champion de France enregistre l’arrivée d’un nouvel attaquant en la personne d’Adama Diakhaby. Alors qu’il était encore sous contrat jusqu’en 2019 avec Rennes, club avec qui il a fini sa formation, l’attaquant de 21 ans débarque contre un chèque de 10 M€.

L’AS Monaco a annoncé le transfert sur son site internet en ce jour. Après Mboula, Tielemans, Meïté, Kongolo et Benaglio, Diakhaby devient la 6e recrue asémiste de ce mercato. « Le Stade Rennais F.C. et l’AS Monaco ont trouvé un accord pour le transfert d’Adama Diakhaby. L’international espoirs français a fait le choix de poursuivre sa carrière sur le Rocher », indique le Stade Rennais dans un communiqué publié sur son site officiel. De son côté, l’AS Monaco précise que le joueur a signé un contrat jusqu’en 2022.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Adama Diakhaby jusqu’en 2022 ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/gxAmIJkoGU — AS Monaco (@AS_Monaco) 2 août 2017

Arrivé dans sa nouvelle équipe, le joueur devra sûrement patienter un peu avant de faire ses preuves. Les places sont chères en attaque chez le champion de France avec la concurrence de Mbappé (pour le moment), Falcao et Carrillo. La saison passée avec le Stade Rennais, Diakhaby est apparu à 25 reprises en Ligue 1 pour seulement 3 titularisations et 4 buts marqués. Il entre dans une nouvelle dimension et doit désormais trouver sa place dans un effectif pléthorique.