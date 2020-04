Le football sur le rectangle vert s’est arrêté depuis un mois maintenant à cause de la crise du coronavirus, mais les clubs sont encore loin d’être à l’arrêt. Les directeurs sportifs, les présidents et les entraîneurs continuent de discuter pour essayer de renforcer leurs effectifs pour la saison prochaine. Si aucune date n’a encore été arrêtée pour le commencement de l’édition suivante des ligues européennes, en France, on a déjà commencé à y songer.

En attendant, les formations européennes prospectent tous azimuts. C’est le cas en Espagne où le Barça et le Real Madrid font le bonheur des journaux avec leurs pistes. Lautaro Martinez côté Catalan et Pogba et Camavinga côté Casa Blanca sont des joueurs qui font les Unes. En Italie, c’est plus calme, en France aussi, tout comme en Angleterre et en Allemagne. Mais, chez nos voisins britanniques, on commence aussi tout doucement à évoquer certaines choses.

Manchester City sait combien il veut dépenser

Ainsi, Manchester City, dont on ne sait pas encore si les Citizens pourront participer aux prochaines Ligues des Champions après les sanctions de l’Union européenne des associations de football (UEFA), regarderait vers la France. Selon les informations du Daily Express c’est dans les rangs de l’Olympique de Marseille d’André Villas-Boas que Pep Guardiola veut venir piocher pour garnir ses rangs défensifs. Ce serait Boubacar Kamara, sous contrat jusqu’en 2022, qui les intéresserait.

Toujours d’après le tabloïd, les Skyblues auraient même déjà une idée de la somme qu’il faudrait débourser pour se l’attacher : 28 millions de livres sterling soit 31,8 millions d’euros. Une somme probablement encore un peu loin des attentes marseillaises pour l’un des joueurs les plus bankables de l’effectif et surtout qui a été formé au club. Reste maintenant à connaître la position du joueur de 20 ans qui a été repositionné, avec succès, de défenseur central à milieu de terrain.