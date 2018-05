Mario Balotelli est sur toutes les lèvres en Italie ce mardi. Alors qu’il a trouvé le chemin des filets pour son retour en Nazionale, face à l’Arabie Saoudite en amical (2-1), l’attaquant de l’OGC Nice voit tous les médias italiens lui rendre un hommage appuyé : « il manquait Balotelli » (Corriere dello Sport), « Balo Azzurro » (Gazzetta dello Sport), « Balo et Gallo cheicks du buts » (Tuttosport). Ces derniers ont été séduits par l’implication de l’attaquant, son jeu collectif et, bien évidemment, son but.

Il n’y a pas qu’en Italie que Super Mario séduit. L’Olympique de Marseille espère également l’attirer dans ses filets cet été. Le Corriere dello Sport explique d’ailleurs ce mardi que Rudi Garcia a pris les devants dans ce dossier. Le coach phocéen a en effet pris son téléphone pour contacter directement l’attaquant, toujours sous contrat avec l’OGC Nice, pour lui vanter à coups d’arguments les mérites de l’OM Champions Project et lui signifier à quel point il aimerait travailler avec lui.

Balotelli sensible à l’appel de Garcia

Toujours d’après la publication transalpine, ce coup de fil aurait marqué l’esprit de l’international azzurro (33 sélections, 13 réalisations), « donnant de bons résultats ». L’affaire est toutefois encore loin d’être réglée. Interrogé lundi en marge de la conférence Football Leaders en Italie, son agent Mino Raiola n’a pas évoqué l’option OM, évoquant à l’inverse un possible retour en Serie A, du côté de Naples ou de l’AS Roma.

« Le futur ? Il n’est pas totalement gratuit mais, ça, c’est mon problème. Il est avec sa sélection, ce qui est son rêve. Où va-t-il aller ? Au Napoli ou à la Roma. Les clubs ayant un joli projet peuvent faire une grande affaire avec lui. Il a démontré qu’il n’avait plus de problèmes de comportement, il a grandi, il est vice-capitaine de la Nazionale », expliquait-il. Rudi Garcia et l’OM parviendront-ils à changer la donne ?