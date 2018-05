Mino Raiola a accordé une entrevue aujourd’hui à l’occasion d’une conférence. Le super agent en a dit un peu plus sur l’avenir de Mario Balotelli. Il a notamment reconnu que l’attaquant avait bien un contrat jusqu’en 2019 avec Nice mais qu’il aurait un départ simplifié. Raiola a également déclaré qu’il voyait bien son joueur partir du côté de la Roma ou de Naples, les seuls clubs capables à ses yeux d’attirer le joueur de 27 ans.

« Tout est revenu à la normale pour Mario, nous avions perdu la tête et maintenant nous sommes revenus de retour. Vous m’avez tous critiqué mais c’est le neuf le plus fort d’Italie, c’est l’un des meilleurs au monde. Nous devons en être fiers. Le futur ? Il n’est pas totalement gratuit mais ça c’est mon problème. Il est avec sa sélection, ce qui est son rêve. Où va-t-il aller ? Au Napoli ou à la Roma. Les clubs ayant un joli projet peuvent faire une grande affaire avec lui. Il a démontré qu’il n’avait plus de problèmes de comportement, il a grandi, il est vice-capitaine de la Nazionale. » Balotelli est en effet revenu en équipe d’Italie depuis la prise de fonction de Mancini.