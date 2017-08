1-1 à l’Allianz Riviera, 2-2 à l’Amsterdam Arena et voilà l’OGC Nice qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, dernier obstacle avant l’accession à la phase de poule ! Éliminer l’Ajax Amsterdam n’avait rien d’évident pour le club azuréen qui a fait preuve d’un remarquable état d’esprit pour parvenir à ses fins et assurer ainsi une place en Coupe d’Europe cette saison. Sera-ce en Ligue des Champions ou en Ligue Europa ? La réponse interviendra à l’issue du barrage, qui s’annonce forcément compliqué pour les Aiglons.

Non-tête de série au regard de son coefficient UEFA plus faible, l’OGC Nice est placé dans la voie de la Ligue. Et le CV des têtes de série avait de quoi faire peur ! Le FC Séville, Naples et Liverpool s’affirment comme les adversaires les plus redoutables. Et finalement, le club niçois a hérité du Napoli, 3e de la dernière Serie A ! Un adversaire évidemment redoutable pour les Aiglons, qui devront vaincre une équipe joueuse entraînée par Maurizio Sarri. Hamsik, Insigne, Callejon et Milik ont un talent fou qui risque de donner des sueurs froides à la défense niçoise ! Les matches aller se disputeront les 15 et 16 août, les matches retour les 22 et 23 août.

Le tirage au sort complet :

Qarabağ (AZE)- Copenhague (DEN)

APOEL (CYP)- Slavia Prague (CZE)

Olympiacos (GRE)- Rijeka (CRO)

Celtic (SCO) - Astana (KAZ)

Hapoel Beer-Sheva (ISR)-Maribor (SVN)

İstanbul Başakşehir (TUR)- FC Séville (ESP)

Young Boys (SUI)-CSKA Moscou (RUS)

Napoli (ITA)-Nice (FRA)

Hoffenheim (GER)-Liverpool (ANG)

Sporting CP (POR)-FC Steaua Bucarest (ROU)

Cliquez ici pour rafraîchir la page.