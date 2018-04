Les quarts de finale de la coupe aux grandes oreilles nous ont offert des matches aller-retour extraordinaires. Entre l’incroyable remontada de l’AS Roma face au FC Barcelone de Lionel Messi, la mise en échec de l’ultra favori Manchester City par Liverpool et la terrible désillusion de la Juventus face au Real Madrid, tous les ingrédients étaient réunis pour vivre de grands moments d’émotion.

Prévues les mardi 24 et mercredi 25 avril prochains, ces demi-finales ne devraient pas déroger à la règle et nous proposer également des duels excitants. Car si tout le monde attend de savoir si le Real Madrid peut réaliser l’incroyable exploit de remporter une troisième coupe aux grandes oreilles consécutive, les amoureux du ballon rond doivent également être ravis d’avoir un petit goût vintage avec les retours à ce stade de la compétition de formations telles que la Roma et Liverpool.

Et les plus nostalgiques ont été servis puisque la main d’Andriy Shevchenko nous a offert un duel entre Reds et Giallorossi. La manche aller se jouera à Anfield pour ce qui sera le remake de la finale de 1984 à l’issue de laquelle le club de la Mersey s’était imposé aux tirs au but (1-1, 4 tab 2). Enfin, nous aurons droit à un nouveau duel XXL entre le Bayern et le Real. Les partenaires de Franck Ribéry auront donc une belle revanche à prendre, eux qui restent sur une élimination en quart de finale face aux Merengues la saison passée (1-2, 4-2). Sans oublier la gifle reçue par le Bayern version Guardiola (0-1, 0-4) en demi-finale de l’édition 2013/2014.

Le tirage des demi-finales :

Bayern Munich - Real Madrid

Liverpool - AS Roma