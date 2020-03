L’annonce faite par le Real Madrid de la mise en quarantaine de tout le club suite au test positif d’un joueur de l’équipe de basket au coronavirus a eu des conséquences. La Liga a suspendu son championnat et Manchester City vient d’annoncer que le huitième de finale retour prévu à l’Etihad Stadium a été reporté.

« Le match de Ligue des Champions face au Real Madrid a été reporté. La décision de reporter le match de mardi a été prise en accord avec l’UEFA et fait suite à la confirmation de la mise en quatorzaine des joueurs du Real Madrid après la contamination d’un joueur de l’équipe de basketball, testé positif au COVID-19 », peut-on lire sur le communiqué. Mais ce n’est pas tout.

Quelques instants après l’annonce faite par les Citizens, l’instance dirigeante du football européen, qui doit se réunir mardi prochain pour décider du sort de ses compétitions européennes et de l’Euro 2020, a confirmé la nouvelle en ajoutant que l’autre huitième de finale, Juventus-OL, avait lui aussi été reporté à une date ultérieure. Pour rappel, la Vieille Dame a annoncé hier que son joueur Daniele Rugani avait été testé positif au coronavirus.

