« Comment se relever d’une rouste ? » La Provence cherche ce mardi matin des solutions pour que l’Olympique de Marseille rebondisse après la claque reçue à domicile, dimanche soir, face au rival, le Paris SG (1-5, 27e journée de Ligue 1). D’autres s’interrogent sur les raisons de ce fiasco. Observateur privilégié, Bernard Tapie, ancien président du club phocéen, s’est ainsi penché, dans La Provence, sur une des explications de ce lourd revers selon lui : la gestion du dernier mercato d’hiver. Et l’ex-boss marseillais n’a pas été tendre avec la direction aux manettes.

« Je n’ai rien compris, je vous dis la vérité », a-t-il lancé, remettant clairement en cause le choix Dimitri Payet (29 ans, ex-West Ham), recruté pour 30 M€. « L’idée de Payet, c’est un coup marketing, mais ce n’est pas un coup sportif. Ça, c’est la tentation de frimer. Une équipe, c’est dix-sept ou dix-huit mecs. Et pour connaître le niveau de cette équipe, il faut regarder les cinq moins bons joueurs de l’effectif. Pas du meilleur ! Si tu mets Messi à l’OM d’aujourd’hui, ça ne change rien. Il faut une cohérence dans les niveaux, de part et d’autre », a-t-il lâché avant d’insister. « Il ne faut pas aller en dessous d’un certain seuil, ni au-delà. Il vaut mieux dépenser trois fois 10 M€ qu’une fois 30 M€ ! », a-t-il glissé, prenant un autre club de L1 en exemple.

Payet et Evra ne suffisent pas...

« D’ailleurs, en parlant de Monaco, ils ne font plus comme avant, ils n’achètent plus trois mecs à 80 bâtons. Et ça marche mieux, non ? », a-t-il illustré. L’actionnaire principal du groupe La Provence a ensuite halluciné sur l’absence de doublure de métier à Bafétimbi Gomis. « C’est fou de ne pas avoir un remplaçant pour l’avant-centre... Et du coup, que peut faire un Dimitri Payet dans cette équipe ? Hormis un exploit individuel, comme il a failli le faire dimanche en touchant le poteau, pas grand-chose... », a-t-il pointé du doigt. Toujours amoureux de l’OM, il a ensuite distillé quelques conseils à ses successeurs à la tête du club olympien.

« Si l’OM veut réussir son pari, il doit faire deux choses : d’abord, ne pas se vanter au-delà du raisonnable, et je pense qu’il y a les structures et l’entraîneur pour faire quelque chose de raisonnable ; mais il faut surtout recruter des joueurs qui sont sensiblement du même niveau », a-t-il lâché, lâchant un nouveau tacle glissé. « C’est la cohérence de l’équipe qui fait le niveau général. Une équipe moyenne avec deux stars (Payet et Evra, ndlr), ça ne sert à rien du tout ! », a-t-il conclu. Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta prendront-ils en compte ces quelques conseils ? Réponse cet été.