Match d’importance cet après-midi au Vélodrome où l’OM recevait le Stade Rennais dans la suite de cette 26e journée de Ligue 1. Battus à Metz et Nantes, les Olympiens sont plus à l’aise chez eux où ils restent sur trois victoires de suite toutes compétitions confondues. Un succès paraissait impératif pour revenir sur les talons de Saint-Etienne et de l’OL. Rudi Garcia se heurtait tout de même à un problème de taille avant le coup d’envoi puisque Bafé Gomis est blessé pour plusieurs semaines. Clinton Njie jouait donc en pointe, soutenu par Thauvin et Payet sur les côtés. Surprise aussi au poste de latéral droit. En l’absence de Sakai et Fanni, tous deux suspendus, c’est Zambo qui occupait ce rôle et Sertic évoluait dans l’axe de la défense. Côté breton, Gourcuff privilégiait un 4-4-2 avec le duo Mubele-Sio devant.

Poussés par un stade aux trois-quarts pleins, les Marseillais effectuaient un bon début de rencontre. Efficaces au pressing, ils profitaient de la timidité des Rennais dans le jeu pour se procurer deux belles occasions. Njie profitait d’un bon ballon d’Evra pour ne pas cadrer son lob (3e). Peu de temps après, Payet s’enfonçait plein axe et trouvait le haut de la barre transversale de Costil (10e). Le gardien s’interposait ensuite brillament sur ce même Payet (20e). Les Rouge-et-Noir avaient du mal en ce début de rencontre et pour ne pas arranger les choses, Gourcuff devait faire face à deux coups durs avec les sorties de Chantôme (15e) et Amalfitano (21e) à la place de Hunou et Diakhaby.

Marseille accélère en seconde période

Il faut croire que ces faits de jeu les réveillaient. Une mésentente entre Sertic et Pelé a bien failli profiter à Mubele (23e). Baal confirmait ce regain de forme en s’échappant côté gauche et en distribuant un bon centre pour aboutir à une première frappe de Prcic puis surtout de Sio (27e). Cela ne s’arrêtait pas là puisque Gnagnon faisait parler son jeu de tête (35e) avant que Prcic ne retente sa chance (45e+1), toujours sans succès. C’était donc un Marseille fébrile qui regagnait le vestiaire à la pause. Sans doute bougés par Rudi Garcia, les Olympiens revenaient avec un visage bien plus conquérant. Ils évoluaient un cran plus bas pour fournir un jeu plus direct et cela payait. Ils s’offraient pas mal d’occasions face à une défense acculée dans sa surface.

Après un échec de Njie puis de Payet dans la continuité de l’action (52e), le duo faisait encore des dégâts lorsque le Camerounais écartait pour l’ancien de West Ham qui frappait dans le petit filet (55e). Après pas mal de gâchis devant, l’heure était maintenant à concrétiser toutes ces opportunités. Et l’ouverture arrivait finalement sur un petit coup de chance puisque suite à une tentative de talonnade de Lopez, Baal remettait malencontreusement à destination de Njie dont la reprise trompait un Costil lui aussi surpris (1-0, 59e). Lancé dans la course en tête, Marseille marquait rapidement le but du break après un bon travail de Sanson, magnifiquement conclu par cette splendide frappe de Thauvin (2-0, 64e). La rentrée de Saïd côté rennais bousculait un peu cette fin de match avec cette belle reprise hors-cadre (70e) ou cette nouvelle frappe de Prcic (74e), seulement l’affaire était déjà pliée et l’OM s’offre une victoire précieuse.

L’homme du match : Sanson (7,5) : quel match une nouvelle fois ! Il distribue, décale, effectue des appels dans la profondeur, récupère des ballons … Le poumon du onze olympien. Sa passe décisive pour Thauvin (64e) d’une talonnade millimétrée en pleine course est à l’image de sa rencontre : de très haut niveau.

Pelé (6) : match tranquille pour le portier marseillais. Heureusement qu’il est attentif, en taclant bien dans les pieds de Mubele, alors que Sertic avait raté sa passe (23e). Il capte ensuite facilement la tête, trop molle, de Gnagnon (35e) et il est tout content de voir la frappe de Prcic (45e) pas assez enroulée et sortir. Il n’a pas grand-chose à faire en seconde mi-temps, mais capte quand même bien la lourde frappe de Prcic (74e).

Anguissa (5) : dans un rôle de latéral droit peu habituel pour lui, ce milieu défensif de formation a rendu une copie plutôt propre. Son manque de vitesse a été compensé par sa grande puissance physique pour défendre.

Sertic (6,5) : bon match de l’ancien Bordelais, même s’il n’est pas rassurant dans chacune de ses interventions, notamment dans le jeu aérien où il a souvent mal lu les trajectoires. Il a régulièrement avancé balle au pied pour percer les lignes et faire avancer le bloc. Un peu trop facile sur une passe vers Pelé, qui aurait pu provoquer un but gag pour les Rennais, mais heureusement pour lui, son gardien l’a sauvé (23e). Il coupe magnifiquement un centre en se jetant bien au premier poteau alors qu’il y avait du rouge et noir derrière lui (47e). Il se tient la cuisse en fin de match.

Rolando (5) : il n’a pas eu grand-chose à faire cet après-midi, mais il a plutôt bien fait. Attention quand même à une mauvaise relance avant de se faire trop facilement éliminer par Sio (17e). L’une des seules fois où l’attaquant ivoirien a pris le dessus sur lui aujourd’hui.

Evra (6) : match solide de l’international français, avec très peu d’erreurs techniques. Pratiquement rien n’est passé par son couloir cet après-midi. Il aurait pu être passeur décisif si Njie avait cadré son lob (3e). Il cède sa place à Doria (75e) en se tenant la cuisse.

Vainqueur (6) : l’ancien Romain a fait ce qu’il savait faire : être propre et ne pas dépasser sa fonction. Il a ratissé pas mal de ballons dans sa zone et a bien fait le lien entre la défense et l’attaque marseillaise.

Lopez (6,5) : encore un joli match du minot du Vélodrome. Il a bien distribué et régulé le jeu de son équipe. Des longues passes millimétrées et du jeu court, tout en justesse. Il n’a pas hésité à se déplacer dans les couloirs pour également distribuer de bons centres. Remplacé par Cabella (79e) un peu trop gourmand pour se montrer réellement décisif.

Thauvin (7) : un très beau match avec une grande activité qui a beaucoup gêné ses adversaires. Un très joli slalom entre les défenseurs rennais (24e) puis une très belle incursion dans la surface adverse en début de première mi-temps, mais à chaque fois, le dernier geste n’était pas à la hauteur de la qualité de sa conduite de balle. Mais peu après l’heure de jeu (64e) il met tout le monde d’accord en logeant un missile dans la lucarne de Costil. Remplacé par Sarr (86e) qui n’est pas parvenu à se montrer.

Payet (6) : il aura beaucoup tenté ce soir, mais sans grande réussite au final. Une belle activité qui a donné le bon ton à ses coéquipiers cet après-midi. Après une jolie course, il enroule sa frappe qui heurte la barre d’un Costil battu (10e). Mais dix minutes plus tard, le gardien tricolore est bien sur la trajectoire d’une jolie frappe du numéro 11 marseillais. Ses autres tentatives ne donneront rien non plus.

Njie (5) : son but (59e) d’une frappe puissante à la suite d’un cafouillage de Baal sauve un peu son match. Imprécis dans certaines remises, il est bien moins performant dans ce registre que Gomis ; il aura également raté de nombreuses occasions. Il se met pourtant rapidement en évidence dans ce match, après une longue ouverture d’Evra, il lob en une touche Costil, mais le ballon rebondit à l’extérieur du poteau gauche rennais (3e). Il rate son contrôle alors qu’il se présentait seul face à Costil à la suite d’une superbe ouverture de Lopez en début de seconde mi-temps.

Costil (5) : battu sur le lob de Njie (3e) et la frappe de Payet (10e) tous les deux non cadrés, il repousse parfaitement cette grosse frappe de Payet d’une belle claquette (20e). En revanche, il laisse un gros trou sur sa droite sur le but de Njie (59e) et ne peut absolument rien faire sur la réalisation magnifique de Thauvin (64e).

Danzé (5,5) : il a eu un peu de mal face à Payet en début de rencontre. Il faut dire qu’il y avait souvent un surnombre sur son côté avec les montées de Sanson ou Lopez. Néanmoins, le capitaine rennais a tenu la baraque grâce à quelques interceptions et un physique qui a fait mal. Il a notamment remporté la majeure partie de ses duels et contre une frappe de Njie qui prenait le cadre (51e).

Gnagnon (6) : encore une fois, le défenseur de 20 ans a impressionné. Toujours très calme et assuré, il a effectué un gros travail de couverture en devançant souvent les attaquants marseillais (8e, 49e, 51e). Puissant et sûr de sa force, il a apporté son physique et son jeu de tête sur coups de pied arrêtés (35e). Même sa relance a été bonne. Il commence à prendre une envergure très intéressante même s’il oublie Njie sur le but marseillais (59e).

Mendes (5) : match correct de la part du Portugais. Il a tout de même connu des petits problèmes d’alignement en début de rencontre (3e) mais il s’est rattrapé sur d’autres aspects. Doté d’une bonne lecture du jeu, il a coupé quelques trajectoires chaudes (17e) et effectue un retour parfait dans les pieds de Thauvin (24e). Sa combativité a fait du bien.

Baal (4,5) : d’abord discret, l’ancien Lensois est monté en régime et a globalement plutôt maitrisé son couloir. Il est resté prudent la première demi-heure de jeu avant de se monter sur quelques centres bien distribués (35e). Tout de même dans le jeu, il a connu beaucoup de trop de déchet en perdant pas mal de ballons. Il s’est aussi un peu compliqué la tâche (62e). Il remet malencontreusement le ballon sur Njie le buteur (59e).

Amalfitano (non-noté) : excellent face à Nice, l’ancien joueur de l’OM a vécu de courtes retrouvailles avec le Vélodrome puisqu’il est sorti, touché à la cuisse, après moins d’un quart d’heure de jeu. Remplacé par Diakhaby (6) (20e) qui a tenté de créer devant en cherchant régulièrement Sio à la limite du hors-jeu. Le jeune attaquant s’est distingué par son activité (74e) mais il n’a pas toujours eu la réussite de son côté (55e, 81e).

Chantôme (non-noté) : le joueur formé à Paris n’a pas eu le temps de monter quoi que ce soit. Blessé à l’arrière de la cuisse, il a rapidement été remplacé par Hunou (5) (15e). Le joueur de 23 ans a lui aussi montré ses qualités par quelques accélérations qui ont mis en difficulté l’arrière garde marseillaise. Mais comme d’autres de ses coéquipiers, il a baissé le pied durant la seconde période et a perdu pas mal de ballons. Intéressant, mais c’est trop peu.

André (4,5) : son début de match n’est pas bon. Il démarre sur un côté, mais il n’a pas les qualités pour s’y imposer et n’a pas pu influer sur le jeu. Replacé dans l’axe après l’entrée d’Hunou, l’ancien joueur de l’ACA s’est un peu plus montré à son avantage en donnant le tempo au milieu. Il n’a pas hésité non-plus à aller au combat et à mettre beaucoup d’engagement. Il n’a pas remporté tous ses duels mais son apport s’est fait sentir. Dans le jeu en revanche, c’était trop limite.

Prcic (5,5) : il s’est montré un peu plus que son compère de l’axe au milieu. Le Bosnien a récupéré quelques ballons et n’a jamais hésité à sortir du milieu pour aller presser les Marseillais. Il a aussi su se projeter vers l’avant pour soutenir le duo d’attaquants qui a parfois été à court de munitions. Il s’est notamment illustré dans la surface adverse (27e, 45e+1, 74e). Il a semblé plus en difficulté en seconde période.

Mubele (3,5) : turbulent sur le front de l’attaque mais trop alternatif, le Congolais n’a pas été à son avantage ce soir. Son entente avec Sio a besoin d’être peaufinée à l’image de cette incompréhension (24e). Il a couru un peu dans tous les sens mais de manière un peu désorganisée. Il a besoin de travailler son intelligence tactique. Remplacé par Saïd (69e) qui a effectué une très bonne rentrée. Le joueur formé au club a joué juste et manque de très peu de marquer un but génial qui aurait relancé cette fin de rencontre (70e).

Sio (5,5) : on ne peut pas lui reprocher grand-chose ce soir car il était trop esseulé pour faire la différence. Pas aidé par Mubele, malgré un bon centre de ce dernier où Sio s’est montré maladroit (5e), l’Ivoirien a souvent joué juste. Sa belle percée côté droit aurait pu aboutir à une belle opportunité (17e) et il offre un super ballon pour Saïd dans le dos de la défense (70e). Il a rarement tenté sa chance mais sa frappe contrée prenait le chemin du cadre (27e).