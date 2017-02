Tout Marseille attend ce choc avec impatience. Dimanche soir, l’OM accueille le Paris SG pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Une affiche qui suscite à nouveau l’engouement. Pour preuve, l’Orange Vélodrome sera plein comme un œuf pour l’occasion. Rudi Garcia, interrogé en conférence de presse ce vendredi, compte d’ailleurs sur le soutien de son public pour tenter de renverser la montagne parisienne. « On jouera à 12 dimanche, c’est un grand avantage. (...) Le public va sublimer les joueurs. (...) On sait qu’on sera prêt à tout donner voire plus sur le terrain dimanche. On veut les trois points et gagner », a-t-il répété à plusieurs reprises durant son intervention.

Si le coach olympien en appelle ainsi au soutien populaire, c’est qu’il sait que le champion de France en titre ne sera pas facile à battre. « Paris est favori, clairement. Mais on va jouer dans un Vélodrome à guichets fermés, c’est une force indéniable pour nous, ça va peser », a-t-il espéré avant de donner quelques clés pour contrecarrer les plans parisiens voire totalement les déjouer. « Il va falloir être conscient qu’on est chez nous et que, si on n’est pas acteur, on n’aura aucune chance de gagner. Il faut aussi avoir l’humilité de voir que le PSG est plus fort que nous, qu’il joue un autre championnat », a-t-il lâché avant d’insister.

Garcia compte sur le public et ses cadres

« Ils ont deux latéraux offensifs, ils ont une équipe complète, bâtie pour gagner la C1. La particularité cette année, c’est qu’en championnat, Monaco et Nice luttent avec eux pour le titre. Ce n’est pas fait pour eux. Ça reste une équipe de qualité, mais sur un match, on peut être capable de bousculer la hiérarchie. On travaille pour être performant dimanche (...). Il faudra être complet pour répondre aux exigences du match », a-t-il indiqué, sans toutefois trop en dire sur la stratégie idéale à adopter pour ce rendez-vous. Une chose est sûre, l’entraîneur des Ciel-et-Blanc comptera sur ses cadres pour tenter de faire la différence dans ce match pas comme les autres.

« La grandeur de Patrice Evra, c’est qu’il sait qu’il y a autant d’importance à bien figurer contre Caen ou Nantes que contre le PSG dimanche. Il a tellement vécu de grands matches comme celui-ci que c’est important d’avoir son expérience pour les joueurs autour. (...) On sait que Dim (Payet) nous fera la différence sur ce match, comme sur les autres. Quand il sera en pleine forme, on sait que ce sera un joueur très important pour nous, on l’a pris pour ça », a-t-il martelé avant de conclure. « On veut tout casser. Les conditions ne sont pas spécialement réunies, on est un petit peu prudent. Mais le football peut être magique et fantastique. Parfois, même quand on n’a pas tous les atouts, on peut se sublimer et gagner des matches ». À ses troupes de jouer.