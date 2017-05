Javier Chicharito Hernandez a souvent fait fantasmer bien des clubs sur le mercato. Sa situation de supersub à Manchester United, son prêt plutôt intéressant au Real Madrid et sa bonne première saison au Bayer Leverkusen l’ont souvent placé en haut des listes de différents clubs. Rebelote cet été, où il pourrait bien être l’une des bonnes affaires à saisir. Buteur à 27 reprises en 52 matches de Bundesliga, l’international mexicain (90 sélections, 46 buts) n’a plus qu’un an de contrat.

Annoncé partant, surtout si le Bayer Leverkusen ne dispute pas de coupe d’Europe, l’ancien Red Devil attend dans un premier temps la fin de la saison. « Pour le moment, on ne sait pas trop, il n’y a pas vraiment beaucoup de changements par rapport à cet hiver. Si Javier peut partir s’il ne joue pas la coupe d’Europe ? Ça ne dépendra pas spécialement de ça. Mais oui, il y a des clubs qui se sont manifestés », nous a déclaré son agent Eduardo Hernandez.

Avant de poursuivre. « Chicharito est ouvert à tout. Toutes les équipes sont intéressantes. L’OM, par exemple, s’ils sont intéressés, pourquoi pas ? » Pour rappel, le nom du Mexicain circulait déjà dans les travées de l’Orange Vélodrome durant l’été 2016. L’Olympique Lyonnais avait également tenté le coup l’hiver dernier, en marge du dossier Depay. Auteur de 10 buts cette saison en Bundesliga, Chicharito fait également l’objet d’offres en provenance de la MLS, aux Etats-Unis. Tout est ouvert.