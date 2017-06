Cette fois, Nice a bel et bien sifflé la fin de la récréation. Au cœur de nombreuses rumeurs de départ après avoir réussi à hisser l’OGC Nice sur le podium de la Ligue 1, Lucien Favre disposait d’offres alléchantes dont celle du Borussia Dortmund. Un concurrent de taille pour les Aiglons, le BVB étant une formation capable de briller en Ligue des Champions. Cependant, les informations circulant à ce sujet ces dernières heures laissaient entendre que le coach suisse était finalement sur le point de prolonger l’aventure dans le Sud de la France.

Autant de bruits de couloir qui ont obligé le Gym à sortir du silence via un communiqué publié sur son site officiel. « Alors que le feuilleton médiatique autour de l’intérêt porté par le Borussia Dortmund pour Lucien Favre s’est intensifié cette semaine après le départ de Thomas Tuchel, l’OGC Nice tient à faire part de sa position. Publiquement et une fois pour toutes », peut-on lire dans un premier temps. Une position ferme qui vient mettre officiellement un terme à ce feuilleton : Lucien Favre ne signera nulle part, il sera bien aux commandes de l’équipe du président Rivère la saison prochaine.

« Il est logique qu’un entraîneur de son calibre, au sortir d’une telle saison à Nice, suscite la convoitise des plus grands clubs européens tels que le Borussia Dortmund, quart de finaliste de la dernière Ligue des Champions. Il est tout aussi légitime que cette opportunité puisse éveiller l’intérêt de Lucien Favre. L’OGC Nice n’a aucune difficulté à le comprendre. Cependant, eu égard à la proximité de la reprise de l’entraînement (le 19 juin), le club ne souhaite pas donner suite à quelque négociation que ce soit concernant un transfert de son entraîneur, sous contrat jusqu’en juin 2019. L’intérêt sportif prévaut sur le volet financier, ainsi que la direction niçoise l’a toujours affirmé. Cette décision est ferme et sans équivoque. Elle a été pleinement entendue par les dirigeants du Borussia. Et naturellement aussi par Lucien Favre qui l’a parfaitement comprise et acceptée. Sitôt ouvert, le chapitre est déjà clos. Aussi, c’est avec un plaisir identique à celui qu’il a toujours témoigné qu’il poursuivra sa mission à la tête de l’équipe niçoise en 2017/18. » C’est dit !