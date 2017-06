« J’espère que mon détour par Londres n’aura pas été vain ». Voilà ce qu’a glissé le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, à nos confrères du Progrès hier. Effectivement, alors qu’il accompagne son équipe féminine à Cardiff pour la finale de la Ligue des Champions face au PSG, le président rhodanien a fait un petit crochet par Londres pour rencontrer les dirigeants de Chelsea. « Nous avons discuté d’autre chose que de football féminin. Des joueurs de Chelsea nous intéressent et la réciproque est aussi vraie. »

Cela ne vous aura pas échappé, l’une des pistes en question amène à Bertrand Traoré, l’attaquant burkinabé de Chelsea prêté la saison passée à l’Ajax Amsterdam. Après le match retour et l’élimination de l’OL en demi-finale de la Ligue Europa, Jean-Michel Aulas n’avait pas hésité à confirmer son intérêt pour le joueur de 21 ans. C’est notamment de ce cas précis dont il a parlé avec Chelsea, pour connaître les conditions d’un éventuel transfert (un montant de 20 M€ est évoqué).

Renseignements pris sur Zouma et Mounié

Mais Aulas a utilisé le pluriel pour parler des éléments de Chelsea qui l’intéressent et L’Equipe nous apprend aussi que l’OL est entré dans la danse, à l’instar de l’OM et de Nice, pour le prêt de Kurt Zouma ! La nouvelle fera peut-être bondir les supporters lyonnais qui gardent en tête le passé stéphanois du défenseur central, pourtant né à Lyon. Formé à Saint-Etienne, Zouma pourrait-il être intéressé par une possible venue à l’OL ?

Enfin, dernière piste évoquée, dans les colonnes de L’Equipe : Steve Mounié. Il s’agit là de la réflexion autour de la succession d’Alexandre Lacazette. Le club rhodanien travaille d’arrache-pied sur le sujet, multipliant les contacts et les idées. Les noms de Chicharito, Vela, Gameiro, Giroud ou encore Batshuayi ont été cités. C’est au tour de l’attaquant de Montpellier, auteur d’une belle saison au sein d’un club en difficulté au classement (14 buts en L1). Déjà contacté par des clubs anglais (West Bromwich serait en pole), Mounié a été approché par Florian Maurice. Un premier contact qui en appelle d’autres ? Comme beaucoup, l’OL attend également avec impatience la décision du TAS au sujet de l’interdiction de recrutement de l’Atlético Madrid...