Les supporters de l’Olympique Lyonnais en rêvaient, Jean-Michel Aulas l’a fait. Oui, Memphis Depay s’est engagé pour quatre saisons et demie en faveur du club septuple champion de France. Un pari, diront ceux qui jugent l’international néerlandais à son séjour contrasté à Manchester United (53 matches joués, 7 buts marqués). Un coup de maître, suggèreront ceux qui ont connu l’ailier à ses grandes heures au PSV Eindhoven (124 rencontres disputées, 50 réalisations inscrites). Une chose est certaine, le jeune homme de 22 ans est ravi de rallier la capitale des Gaules et le formidable outil qu’est le Parc OL : « Bonjour ! Je suis très content de signer à l’Olympique Lyonnais », a-t-il tout d’abord lancé, en français s’il vous plaît, avant de poursuivre.

« Je veux remercier le président, le coach, Florian (Maurice, responsable du recrutement), et mes agents pour ce transfert. Je suis vraiment heureux. Je remercie Dieu de me donner cette opportunité, je suis impatient. Il y avait d’autres clubs intéressés, j’en ai parlé avec mon agent, mais il m’a dit qu’il a eu un bon feeling avec Lyon, l’entraîneur, le président. Une fois qu’il m’a dit ça, j’ai eu confiance en lui. Et puis, ce n’est pas que l’entraîneur qui me voulait, tout le monde était impliqué, y compris le président. Ça m’a donné envie de venir », a-t-il expliqué, soulignant la grandeur du club rhodanien : « C’est un grand club avec une grande histoire. J’en parlais avec le président au déjeuner, je sais que l’OL a perdu en Ligue des Champions face au PSV (rires). Mais je sais aussi que l’OL a gagné 7 titres de champion d’affilée en France. C’est un club que l’on retrouvait constamment en Ligue des Champions, c’est tout simplement un grand club ».

Memphis Depay prêt à briller à l’OL

Heureux, l’ailier est déterminé à réussir, mais réfute tout sentiment de pression à l’entame de cette nouvelle aventure : « Les tractations ont été longues, beaucoup de choses se sont passées en coulisses. Mais ça ne me donne pas de pression, je suis ici pour gagner en confiance. La pression, ça fait partie du football. Rejoindre ce grand club, c’est une chance. Je sais ce dont je suis capable. Je ne viens pas dans l’esprit de devoir prendre une revanche vis-à-vis de Manchester United, après tout le club m’a permis d’obtenir une situation meilleure en acceptant mon départ. Il n’y a pas de colère, de revanche. Ce que je veux, c’est juste retrouver le plaisir de jouer, de marquer, dans un stade plein qui est magnifique », a-t-il souligné, pour le plus grand bonheur d’un Jean-Michel Aulas les yeux écarquillés devant ces compliments.

Plein d’ambitions, le nouveau numéro 9 rhodanien attend désormais de pouvoir disputer son premier match, même s’il reste encore des documents à enregistrer d’ici 21h pour le voir à l’œuvre face à l’OM dimanche soir : « Mon état de forme est bon, j’ai travaillé dur que ce soit avec le club (United) ou seul. Je sais que le prochain match, face à Marseille, sera important. Je n’ai pas joué depuis longtemps, j’ai besoin de rythme, mais si c’est possible je suis prêt à jouer. Et puis, après 3-4 matches, je retrouverai le rythme. Je sais que la Ligue 1 est un championnat physique, avec des défenses solides, de la technique, de jeunes joueurs. Pour moi, c’est un beau challenge », a-t-il conclu, précisant être prêt à jouer en dix ou à droite malgré une certaine aisance à gauche. Bruno Genesio dispose d’une arme supplémentaire. Et elle est prête à faire mal !