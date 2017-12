Alexandre Lacazette a une sacrée pression sur ses épaules depuis qu’il est devenu le joueur le plus cher de l’histoire d’Arsenal (60 M€). Cette pression, Arsène Wenger a toujours fait en sorte de la lui enlever. Avec des déclarations destinées à tempérer l’enthousiasme, en arguant par exemple d’une toujours difficile adaptation au football anglais. Mais l’entraîneur français n’est-il pas trop précautionneux avec l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais ? C’est l’une des polémiques du moment chez les supporters d’Arsenal.

Le week-end dernier, Lacazette a été remplacé, contre Newcastle, à 20 minutes de la fin de la rencontre, pour laisser place à Giroud. Il a exprimé une certaine frustration, et quelques sifflets se sont fait entendre dans l’Emirates Stadium. Plus contre le choix de Wenger que pour sanctionner la prestation de l’attaquant. Depuis son arrivée à Arsenal, Lacazette n’a pu disputer les 90 minutes d’un match qu’à deux reprises. Trois jours avant le match contre Newcastle, Lacazette n’avait eu droit qu’à 9 minutes de jeu contre West Ham. Wenger avait alors évoqué un problème à l’aine pour son buteur.

Le soutien de Petr Cech

La gestion de l’entraîneur français interpelle donc, mais Lacazette peut compter sur le soutien de ses coéquipiers, tel Petr Cech, le portier, très élogieux vis-à-vis du Français de 26 ans. « Alex est un joueur très intelligent. La manière dont il joue prouve qu’il s’est vite adapté à notre style. Je pense que c’est à nous, en tant qu’équipe, d’obtenir plus de lui parce qu’il fait d’excellents appels mais la balle n’arrive pas à chaque fois au bon moment. (…) Pour un joueur qui vient d’arriver en Premier League, il est déjà sur une bonne lancée. Il a une immense qualité face au but. En regardant son ratio de buts par rapport au nombre de tirs, on voit que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il marque encore plus », a déclaré le gardien au London Evening Standard.

Effectivement, si Lacazette en est à 8 buts en Premier League (ce qui le place à la 8e place du classement des buteurs), son ratio but/tirs tentés le positionne parmi les meilleurs. Avec un taux de conversion de 20 % (8 buts sur 40 tirs), il figure dans le haut du panier, seuls trois joueurs faisant mieux que lui dans le championnat. Ce qui contribue à agacer les supporters d’Arsenal qui veulent le voir rester plus longtemps sur la pelouse. Le site football.london avait d’ailleurs rappelé une statistique intéressante à ce sujet : durant son temps en Ligue 1, Lacazette avait marqué 31 buts durant les 20 dernières minutes d’un match.