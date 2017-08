La situation d’Alexis Sanchez à Arsenal est relativement simple. L’international chilien est en fin de contrat l’année prochaine. Donc soit il sera vendu cet été et rapportera un peu d’argent aux Gunners soit il sera libre de s’engager - gratuitement - en janvier prochain pour le club de son choix qu’il rejoindra ensuite début juillet 2018. Si Arsenal semble prêt à le laisser filer libre lors de la prochaine fenêtre des transferts estivale, les courtisans n’ont pas encore dit leurs ultimes mots.

Un temps annoncé du côté du Paris Saint-Germain, Alexis Sanchez ne devrait pas découvrir la capitale française à moins d’un énième rebondissement. En effet, les dirigeants du club francilien ont mis ce dossier en stand-by, consacrant tous leurs efforts sur le dossier Neymar qui pourrait connaître son épilogue dans les jours qui viennent. Mais le PSG n’était pas le seul sur le dossier puisque Manchester City aussi est sur les rangs pour accueillir l’ancien de l’Udinese.

Pep Guardiola ne lâche pas Alexis Sanchez

Pour faire simple, Pep Guardiola souhaiterait l’ajouter à ses éléments offensifs déjà très nombreux. Selon le Manchester Evening News, il s’agiterait pour que l’offre de 50 millions de livres (soit peu ou prou 58 millions d’euros) pour convaincre Arsène Wenger, qui s’est toujours refusé à céder Sanchez à un concurrent de Premier League. Toutefois, l’idée se propagerait dans le vestiaire des Citizens que le Chilien pourrait rapidement débarquer.

Toujours d’après les informations du MEN, les joueurs de Manchester City auraient évoqué entre eux la possible arrivée de la star chilienne qui anticiperait ce mouvement et donc auraient une réflexion sur l’avancée des négociations et sur la position dans laquelle Alexis Sanchez pourrait jouer. Si Guardiola est déterminé à ajouter du talent offensivement, après s’être significativement renforcé défensivement (Mendy, Danilo, Walker), il reste à convaincre Arsène Wenger et cela n’a jamais été une chose très aisée. Mais il reste tout le mois d’août...