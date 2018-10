Manchester United peut remercier sa French connection. Paul Pogba et Anthony Martial ont inscrit les deux buts de la victoire des Red Devils face à Everton ce dimanche (2-1, 10e journée de Premier League). L’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais a même obtenu le penalty transformé en deux temps par son compatriote, confirmant ainsi sa bonne forme du moment. Déjà auteur d’un doublé sur la pelouse de Chelsea (2-2, 9e journée de PL), l’ancien Monégasque reste donc sur quatre buts lors de ses trois dernières sorties en championnat d’Angleterre.

Un rebond notable après un début de saison compliqué, marqué par la sanction financière dont il a écopé après avoir quitté le stage de préparation estivale pour aller assister à l’accouchement de sa compagne. Souvent tancé publiquement par son manager, l’international tricolore (18 sélections, 1 but) a cette fois vu José Mourinho l’encenser en conférence de presse d’après-match. « Anthony a tout amélioré ! Il a le même talent naturel qu’il y a un an mais il a amélioré sa façon de penser le foot, l’entraînement et son rôle dans l’équipe », a-t-il lancé.

Mourinho est « très content de lui »

Le Special One, qui avait usé d’un mode de management semblable avec Karim Benzema au Real Madrid, ne s’est pas arrêté là. « Je suis très content de lui, de ses progrès. Il y a eu des périodes difficiles, pour lui comme pour moi, car je l’ai beaucoup poussé dans ses retranchements. Mais je suis content parce qu’il accomplit désormais des choses qu’il ne pensait pas pouvoir faire avant. Et il prend une autre dimension », a-t-il lâché.

Si certains, le coach des Toffees Marco Silva notamment, l’accusent de parfois simuler, ses performances récentes font un bien fou aux pensionnaires d’Old Trafford, actuels 8es au classement. Anthony Martial, qui est en pourparlers pour prolonger son bail chez les Mancuniens, retrouve ses sensations au meilleur moment, alors que le sélectionneur de l’équipe de France annoncera sa liste pour les deux prochains matches dans quelques jours. Pourquoi pas retrouver la French connection de MU chez les Bleus ?