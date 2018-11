Crucial. Alors que Liverpool et Arsenal s’étaient accrochés samedi (1-1), que Tottenham avait disposé de Wolverhampton (2-3) et que Manchester City s’était baladé contre Southampton (6-1), Chelsea se devait de gagner pour rester au contact. Opposés à Crystal Palace, dont le début de saison était relativement moyen, les hommes de Maurizio Sarri voulaient s’imposer pour remonter à la hauteur de Liverpool (2e). De son côté, Crystal Palace voulait prendre de l’air et de l’avance sur la zone rouge, puisque les Eagles n’avaient que quatre points d’avance sur Cardiff, premier relégable. Pour ce match, Maurizio Sarri titularisait Willian, Pedro et Morata devant, Eden Hazard n’étant pas encore à 100%. Au milieu, Ross Barkley était titulaire. En face, Roy Hodgson alignait Zaha, Townsend et Meyer devant. L’ancien parisien Mamadou Sakho était évidemment titulaire dans l’axe de la défense. Après une minute de silence en hommage à Vichai Srivaddhanaprabha, le match démarrait.

D’entrée de jeu, les visiteurs investissaient le camp des Blues, avec notamment Wilfried Zaha qui tentait de donner le tournis aux défenseurs londoniens (2e). Mais après cette incursion, les Blues mettaient le pied sur le ballon. Willian et Alonso mettaient le feu sur la gauche mais Wan-Bissaka intervenait proprement (11e). Côté visiteurs, seul Zaha tentait d’amener le danger en remontant le terrain, à l’image d’une belle percée où Barkley faisait faute sur l’Ivoirien (16e). Le bloc de Crystal Palace était bien en place et les deux équipes n’arrivaient pas à faire la différence, à l’image de N’Golo Kanté, en difficulté dans les 20 premières minutes. La première occasion du match intervenait après un bon centre en retrait de Zaha pour Meyer, mais l’ancien de Schalke ne cadrait pas sa tentative (20e). Cette doublette fonctionnait bien puisque l’Ivoirien lançait l’Allemand, mais David Luiz revenait bien (21e). Mais la première occasion de Chelsea était la bonne. Bien trouvé dans la surface, Pedro armait un centre puissant au sol. Morata contrôlait et enchaînait d’une frappe du droit pour tromper Hennessey (1-0, 31e). Son quatrième but de la saison. Dans la foulée, Pedro frappait, butait sur le gardien avant que Willian ne marque, mais le but était refusé pour une position de hors-jeu (34e). Cinq minutes plus tard, Alonso était trouvé au second poteau et remettait pour Morata, dont la tête passait au-dessus (38e). A la pause, Chelsea menait 1-0 et reprenait provisoirement la deuxième place à Liverpool.

L’entrée décisive d’Hazard, Morata voit double

Au retour des vestiaires, Maurizio Sarri envoyait Eden Hazard à l’échauffement, sous les applaudissements du public londonien. Les Blues continuaient les phases de possession, sans trouver la faille dans la défense adverse. Pire, Crystal Palace récupérait un ballon au milieu de terrain et Townsend était lancé dans le dos de la défense par McArthur. Le numéro 10 des Eagles croisait sa frappe et trompait Kepa pour égaliser (53e, 1-1). Chelsea répondait immédiatement mais Morata butait sur Hennessey, avant d’être signalé en position de hors-jeu (56e). A l’heure de jeu, Willian combinait avec Pedro, mais la frappe du Brésilien était bien captée par le portier de Palace, avant que Meyer ne bute lui sur Kepa sur la contre-attaque (60e). Dans la foulée, David Luiz reprenait un coup-franc de Willian, mais la tête de l’ancien Parisien était détournée en corner par Hennessey (62e). Et après cette occasion, Maurizio Sarri lançait Eden Hazard et Mateo Kovacic, à la place de Willian et Ross Barkley (63e).

Ce choix s’avérait directement payant puisque le Belge trouvait Morata sur coup-franc. L’espagnol contrôlait et armait du gauche, en angle fermé, pour tromper Hennessey (2-1, 65e). Libérés, les Blues s’offraient même le luxe de marquer un troisième but sur un centre de Marcos Alonso repris du droit par Pedro (3-1, 69e). Pour tenter de répliquer, l’entraîneur des Eagles lançait Jordan Ayew à la place de Meyer (70e). Après un long faux rythme, Mateo Kovacic tentait sa chance de loin, sans réussite (79e). Après cette occasion, Cesc Fabregas rentrait à la place de Jorginho, tandis que Schlupp remplaçait McArthur pour les visiteurs (80e). Mais malgré ces tentatives tactiques, les Eagles avaient bien du mal à inquiéter la défense de Chelsea, qui n’aura été mis à mal qu’à une reprise cet après-midi. Quelques minutes avant la fin, Pedro lançait Morata, mais Sakho sauvait les siens en taclant proprement dans les pieds de l’Espagnol (88e). Dans les dernières secondes, Zaha chipait le ballon à l’entrée de la surface des Blues, mais l’attaquant de Palace se perdait finalement dans ses passements de jambe (90e), avant que Townsend ne voit sa frappe déviée (90e+1). Sur le contre, Hazard offrait le ballon à Morata mais l’Espagnol tentait un lob que captait Hennessey (90e+3). Finalement, les Blues s’imposaient sans forcer devant les Eagles (3-1). Avec ce succès, les Blues remontent à hauteur de Liverpool et doublent les Reds à la différence de buts. De son côté, Crystal Palace reste bloqué à la 14e place.