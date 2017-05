A force de critiquer Arsenal sur sa lenteur du marché des transferts, les supporters des Gunners ont peut-être obtenu gain de cause. En effet, selon les informations de Skysports, une première recrue est déjà bouclée. Il s’agit du latéral gauche Sead Kolasinac. Agé de 23 ans, il arrivait en fin de contrat avec Schalke 04. Nous vous avions d’ailleurs évoqué les nombreux joueurs disponibles gratuitement cet été.

BREAKING : Defender Sead Kolasinac (@seadk6) will join @Arsenal on July 1 when his @s04 contract expires - Sky sources. #SSNHQ pic.twitter.com/skUqCK2b0p

— Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) 15 mai 2017