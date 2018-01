Manchester City a fini par obtenir une signature cet hiver. Et pas des moindres. Courtisé depuis de longs mois puisqu’on parlait déjà de son transfert l’été dernier, Aymeric Laporte n’a pu résister cette fois-ci aux sirènes des Citizens. Le défenseur français s’est engagé aujourd’hui en faveur du club anglais et devient le 2e défenseur central le plus cher de l’histoire. Il a été recruté contre 65 M€, soit le montant de sa clause libératoire fixée par l’Athletic Bilbao.

A peine après avoir signé son contrat de 5 ans et demi en faveur des Sky Blues, le joueur de 23 ans a expliqué ce qui l’avait motivé à rejoindre le club. « Je suis très heureux d’être ici. Manchester City est un club qui a beaucoup d’ambition et c’est à l’heure actuelle l’une des meilleures équipes d’Europe. Je suis impatient de travailler sous la houlette de Pep Guardiola et d’aider à la réussite du club. Le fait que le club ait foi en moi compte beaucoup et j’ai vraiment hâte de commencer. »

Guardiola veut le faire débuter rapidement

Conscient de franchir une nouvelle étape dans sa carrière, celui qui n’a toujours pas porté le maillot de l’équipe de France devra redoubler d’efforts pour se faire une place dans l’effectif pléthorique de Manchester City. Face à Stones, Otamendi, Kompany et à moindre mesure Mangala, Laporte aura certainement moins de temps de jeu qu’avec le club basque même si Guardiola compte sur lui dès maintenant. Cette nouvelle aventure pourrait également enfin lui ouvrir durablement les portes des Bleus.

« Il joue depuis un très jeune âge en Liga, il a donc un niveau élevé. Il est fort dans les airs et rapide. Il a de bonnes qualités, nous sommes ravis. Il est capable de commencer tout de suite. Le Premier League est spécial pour plusieurs raisons mais il est intelligent. C’est toujours difficile pour un nouveau joueur mais nous serons patients. Nous sommes conscients de ses qualités. C’est un défenseur central expérimenté. Il a l’âge parfait pour être avec nous pendant un certain temps » s’est enthousiasmé Guardiola.