Le mercato estival n’a toujours pas ouvert ses portes mais en coulisses, les clubs européens se penchent déjà sur cette période, qui pourrait être décalée à cause de la pandémie de coronavirus. Du côté du FC Barcelone, le Portugais Nelson Semedo, auteur de 29 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, pourrait partir dans quelques mois. Et il pourrait finalement être utilisé comme monnaie d’échange. Il a d’ailleurs souvent été cité comme tel depuis l’été dernier, notamment dans l’opération Neymar.

Cette fois-ci, pas de PSG à l’horizon mais plutôt Manchester City. Le FC Barcelone et le club mancunien ne sont finalement pas totalement heureux avec leurs choix initiaux sur le poste de latéral droit. L’été passé, Manchester City avait pourtant sacrifié Danilo + 28 M€ pour récupérer João Cancelo, qui s’était montré à son aise à la Juventus Turin. Mais l’international portugais n’a pas convaincu en Angleterre.

D’après les informations du Telegraph, les dirigeants barcelonais aimeraient s’attacher ses services. Et pour recruter le latéral de 25 ans, le Barça songerait à un échange avec Nelson Semedo, compatriote et concurrent en sélection. Nelson Semedo est âgé de 26 ans et est lié avec le club catalan jusqu’en 2022. Un nouvel échange pourrait donc prendre place. Une manière aussi de faire des économies avec la crise financière liée au Covid-19.